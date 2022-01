Stadt will Bestattung unterm Baum bieten

Kürzere Ruhezeiten für Urnen bei Waldbestattungen ? Die Stadt will zunächst klären lassen, ob die Gesetzeslage das hergibt. Denn mit Münster und Telgte weichen zwei Städte von dem ab, was die Warendorfer Verwaltung für aktuelles Recht hält: Urnen- und Sarggräber haben einheitliche Liegezeiten, bis ein Grab wiederbelegt werden kann, nämlich 30 Jahre.

Die Diskussion mit den Betreibern der Trauerwaldoase und des Friedwaldes hat aber zu einem neuen Angebot der Stadt geführt. Sie will auf den wachsenden Bedarf an Urnenbestattungen mit der Möglichkeit zu Gräbern unter Bäumen reagieren. Das gibt es so bisher nicht.

Waldbestatter wollen doppelt so viele Urnenbeerdigungen pro Baum

Die Betreiber der Waldfriedhöfe wollen mehr Urnen pro Baum beisetzen dürfen – bis zu 20 doppelt so viele wie die bisher erlaubten zehn. Die Argumentation, die Dienstag im Umweltausschuss sowohl Nikolaus Graf von Westerholt als Besitzer wie Martin Huerkamp als Betreiber darlegten: Bei den aktuellen Belegungsgrenzen müsse stets mehr Wald für die Bestattung erschlossen werden. Bei Betriebsstart 2008 seien es noch zwei Hektar gewesen, so Westerholt, heute seien es schon sieben. Mit der aktuellen Belegung brauche man in den nächsten zehn Jahren hochgerechnet 15 weitere Hektar, rechnete Martin Huerkamp vor. Denn: „Unsere Klientel will in den Wald – aber unser Wald ist begrenzt.“

Er als Bestatter begrüße das neue Angebot der Stadt, aber die Kunden, die die Asche ihrer Verstorbenen im Wald zur letzten Ruhe betten wollen, wollten dies eben genau dort tun und nicht auf einem Friedhof.

Ins Spiel gebracht hatte die Stadt den Vorschlag auf der Suche nach einem Flächenmodell für Urnenbestattungen. Die Liegezeit von 30 Jahren ist fix, weil die Verwesung von Körpern, die sogenannten Autolyse, normalerweise so lange braucht. Das allerdings ist abhängig von der Bodenbeschaffenheit. Ausgerechnet südlich der Ems, also in beiden Trauerwäldern, verhindere die aber laut Schilderung von Baudirektor Peter Pesch eine schnelle Autolyse. Dass es die bei Urnen- bzw. Aschebestattungen nicht gibt, spiele laut Gesetz keine Rolle.

Stadt: Entscheidend ist die Bodenbeschaffenheit

Die Mehrheit des Ausschusses war laut von Vorsitzendem Hubert Grobecker abgefragtem Stimmungsbild für eine Änderung – abhängig von der Rechtsauskunft des Landes, die einzuholen Bürgermeister Peter Horstmann vorgeschlagen hatte. Die endgültige Entscheidung soll dann der Rat in der nächsten Sitzung fällen.