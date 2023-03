Stadtbücherei lädt zum Escape Game ein

Einmal ein „Woodwalker“ sein - diese Gelegenheit gibt es jetzt im Rahmen der Nacht der Bibliotheken in der Stadtbücherei Warendorf. Unter dem Motto „grenzenlos“ ist die Jugendbuchreihe „Woodwalker“ der Aufhänger.

Nacht der Bibliotheken am 17. März

Zur diesjährigen landesweiten Nacht der Bibliotheken am Freitag (17. März) startet die Stadtbücherei Warendorf zwischen 14 und 18 Uhr ein Escape Game mit Begleitaktionen für Familien. Das Thema liefert die beliebte Jugendbuchreihe „Woodwalker". Die Woodwalker sind Gestaltwandler, die sowohl als Mensch als auch als Tier leben können, erläutert die Stadtbücherei in einer Pressenotiz.

Beim Escape Game müssen die Spielenden den Woodwalkern Holly und Carag bei einer wichtigen Mission helfen. Dafür müssen verschiedene Spielaktionen und Rätsel innerhalb von 30 Minuten durchlaufen und gelöst werden. Nur dann kann die Mission erfolgreich erfüllt werden. Gespielt wird das Escape Game ab 14 Uhr jeweils zur vollen Stunde, letztmalig um 17 Uhr. Pro Durchgang können drei bis sechs Personen mitspielen, wobei mindestens ein Erwachsener zur Gruppe gehören muss.

Anmeldung zwingend erforderlich

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich und nur bis Donnerstag per Mail an mediennetz@warendorf.de oder telefonisch unter 0 25 81/ 54 14 33 zu den Öffnungszeiten möglich. Neben dem Spiel werden noch weitere Woodwalker-Aktionen angeboten, für die keine Anmeldung nötig ist: Einmal wie ein Woodwalker aussehen, beim Kinderschminken wird es möglich. Halb Mensch, halb Tier – nach dem Schminken hat man sich zumindest optisch in einen Woodwalker verwandelt – ob Puma, Rothörnchen, Bison, Rabe oder Wolf.

Beim Tiermasken-Basteln kann ein Lieblingstier aus den Woodwalker-Büchern mit Pappe und Stift nachgebastelt werden. Gerade erschienen ist auch ein Gesellschaftsspiel zur Buchreihe, das an diesem Tag erstmalig ausprobiert werden kann. Die Nacht der Bibliotheken ist ein landesweiter Aktionstag, der alle zwei Jahre unter einem neuen Motto stattfindet. In diesem Jahr lautet das Motto „grenzenlos“. Mehr zum landesweiten Aktionstag unter: www.nachtderbibliotheken.de