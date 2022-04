Stadtwerke registrieren Dutzende Leitungsschäden durch Ausbau

Nicht nur Stromausfall bei 1900 Haushalten in Freckenhorst und dem Hanseviertel, sondern obendrauf stundenlang kein Trinkwasser? Auch wenn das einer der größeren Schäden ist, war es nicht der größte. „Wir hatten vor Jahren in der Blumenstraße eine kaputte 200er-Gasleitung.“ Es herrschte höchste Explosionsgefahr. „Da haben wir aber alles mobilisiert, was ging“, erinnert sich Urs Reitis. Der Geschäftsführer der Stadtwerke schaut dabei mit dem Technischen Leiter Björn Güldenarm auf ein Kabelbündel. Noch so ein Fall: zerstörte Versorgungsleitungen. Durch? Glasfaserausbau.

