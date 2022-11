Standort soll gehalten werden

Leonore Berger attestierte dem Ladenlokal bei der Jahreshauptversammlung eine sehr gute Lage zur Innenstadt, die sich kaum noch einmal finden werde. Allerdings sieht der Verein sich dem Problem gegenüber, dass bei Anmietung eine Warmmiete vereinbart wurde, die in der gegenwärtigen Situation in Frage steht.

Eine Situation, die auch am Weltladen nicht spurlos vorübergeht. Zwar freute sich der Vorsitzende des Vereins, Antonius Stuke, über den Verkaufsschlager Herrnhuter Sterne, die, so wörtlich „laufen wie ein Döppken“. Zugleich mahnte er, „wir wissen allerdings alle nicht, wie es mit dem fairen Handel weitergeht“. Eine verständliche, aber eigentlich traurige Einschätzung. Denn „fair gehandelte Waren sind nicht teurer als andere. Sie haben nur das Image teurer zu sein“, wie Rudolf Berger im Nachgang zur Versammlung deutlich betonte.

„ Wir wissen allerdings alle nicht, wie es mit dem fairen Handel weitergeht. “ Antonius Stuke, Vorsitzender

Die endete bereits nach nicht einmal einer Stunde. Die Regularien konnten schnell erledigt werden. Obwohl man sich in relativ kleiner Runde traf, wie Stuke bemerkte, war die Beschlussfähigkeit gegeben. In ihrem Kassenbericht sprach Kassiererin Jutta Middendorf von guten geschäftlichen Ergebnissen, die Kassenprüfer hatten keine Beanstandungen, und ihrer Bitte um Entlastung des Vorstands konnte schnell zugestimmt werden.

Die folgende Neuwahl des Vorstands wurde notwendig, da die Satzung des Vereins bei Rückzug eines Vorstandsmitglieds die Neuwahl des gesamten Vorstand vorschreibt. Antonius Stuke, Martina Grundkötter, Ria Kalthöhner, Leonore Berger, Ulrike Ostermann und, in Abwesenheit, Petra Ackermann wurden einstimmig gewählt.

Die diesjährige Spende in Höhe von 500 Euro gibt der Vereine an die Partnerschaft Esperanza in Brasilien. Gabi Berheide, die erst jüngst wieder dort war, berichtete mit großem Engagement über die Arbeit dieser NGO (Nicht-Regierungs-Organisation). Ein Engagement, das die Anwesenden anhand der Fakten nachfühlen konnten. Beispielsweise unterstütze die Organisation eine „Kommission für Landseelsorge“, die sich für die Verteilung von Land an arme Bauern einsetze. Eine Aktion, die durch den jüngst abgewählten diktatorischen Präsidenten Bolsonaro gestoppt worden war. Allein schon der wie ein Peitschenhieb klingende Satz, „Die Bauern sind ärmer als Müllsammler“, verdeutlichte die dortigen Verhältnisse und die Notwendigkeit der Hilfe. Ebenfalls sei es möglich gewesen, dort mit Erfolg Imkerei und ökologische Landwirtschaft zu etablieren. „Die Leute auf den Märkten wollen alle die gesunden Waren kaufen“, berichtete Berheide, die, neben weiteren Fakten, auch über die Anschaffung von einer Million Zisternen für den Nordosten als Mittel gegen die dortigen Dürren berichtete. Stuke freute sich über die Informationen. „Dies ist Geld, das unsere Kunden für solche Zwecke zur Verfügung stellen!“