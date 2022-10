Starker Wind für die Segler

Der Warendorfer Wassersportverein (WWV) beendete die Segelsaison auch in diesem Jahr mit einem gemeinsamen Vereinssegeltörn. 31 Mitglieder sind gemeinsam zu dem einwöchigen Törn auf sechs gecharterten Segelyachten in den Niederlanden aufgebrochen. Die Route führte dabei von Lelystadt durch das Marker- und Ijsselmeer nach Stavoren. Von dort ging es hinaus auf die Nordsee nach Texel, bevor der Törn über Makkum, Hindeloopen und Enkhuizen zurück nach Lelystad führte.

Schlechte Vorhersagen nicht bewahrheitet

Die zu Beginn des Törns eher schlechten Wettervorhersagen hatten sich während der Segelwoche glücklicherweise nicht bewahrheitet, und so gab es fast durchgehend guten bis starken Segelwind und oftmals herrlichen Sonnenschein, so der WWV in einer Pressemitteilung. Die Abende, an denen entweder selbst an Bord gekocht oder in Restaurants eingekehrt wurde, sind anschließend meist gesellig ausgeklungen.

Auch Neulinge waren mit von der Partie

Mitgefahren sind erfahrene Seglerinnen und Segler sowie Neulinge, die zum ersten Mal auf einer Segelyacht gesegelt sind. Spaß gemacht hat es allen, und die Vorfreude auf das nächste Jahr ist bereits groß. Derzeit plant der WWV sein Programm für das kommende Jahr, darunter auch der Saisonabschlusstörn. Dann soll es voraussichtlich auf die Ostsee gehen. Infos zum Vereinsprogramm und den Segelkursen gibt es online unter: