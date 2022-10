„Starter Kids“ begeistert

Dies Projekt begeistert Kinder und Eltern – der Verein für Freizeitservice und Jugendarbeit (VFJ) hat es in Kooperation mit der Stadt im Emspark durchgeführt. In dem Workshop für Skateboard- , Scooter- und BMX-Fahren gab es für die Kinder viele Tipps und die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch. Die Nachfrage nach einer Wiederholung der Aktion ist groß.

Der Verein für Freizeitservice und Jugendarbeit (VFJ) hat das Projekt „Starter Kids“ – ein Workshop-Angebot für Skateboard-, Scooter- und BMX-Fahren – in Kooperation mit der Stadt Warendorf am vergangenen Wochenende in die Tat umgesetzt. Insgesamt haben für alle drei Bereiche fast 30 begeisterte Kids an dem vom Kreis Warendorf geförderten Projekt teilgenommen.

„Unter Anleitung von professionellen Trainern der Firmen Skate Aid (Titus – Skateboard) und Infaction (BMX, Scooter) erhielten die Kids hilfreiche Tricks und Tipps, um die teilweise doch schwer zu befahrenen Rampen auf dem Warendorfer Skaterplatz zu meistern“, heißt es in einer Pressenotiz des Vereins.

„Es ist immer schön zu beobachten, wenn sich bei Kindern ein Glücksgefühl in Form eines breiten Grinsens nach einer gelungenen Aktion oder der Überwindung einer Rampe runterzufahren bemerkbar macht. Für die Kinder ist es immer schwierig eine gute Balance zwischen Können und Überwindung zu finden – dabei wollen wir Hilfestellung bieten“, bilanzierte einer der anwesenden Trainern.

Das Projekt Starter Kids Foto: privat

Damit auch nichts passieren konnte, wurden alle Kinder mit Schutzausrüstung und Helmen ausgestattet, die von den Firmen zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus hatten die Kinder auch die Möglichkeit, sich in den anderen Bereichen mal auszuprobieren. Neben dem eigentlichen Fahrtraining stand natürlich der Spaß, das Knüpfen von Kontakten zu anderen Kindern und das Verbringen einer gemeinsamen schönen Zeit im Vordergrund. Aus der Sicht des Veranstalter-Vereins VFJ war es das Ziel, Kinder für Skateboard-, Scooter- oder BMX-Fahren zu begeistern und sie mit diesem Angebot an den Skaterplatz heranzuführen.

„Die tolle Resonanz durch die hohen Anmeldezahlen, aber auch die zahlreichen Nachfragen der Kinder und Eltern, wann der nächste Workshop stattfindet, motiviert uns auch im nächsten Jahr ein ähnliches Angebot zu machen“, zogen Jens Micke und Stadtjugendpfleger Ansgar Westmark ein positives Fazit. Hierzu gibt es schon bereits erste Überlegungen und Ideen.