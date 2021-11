Statt Vergrößerungen lieber Filter?

Diese Filtereinheiten holen in der Beckumer Straße Mikroplastik aus den Straßenabwässern heraus. In Freckenhorst geht es jetzt um gelöste Schadstoffe.

Das Abwasserwerk will in einem Forschungsvorhaben klären lassen, ob Filter in Abwässern gelöste Feinschadstoffe festhalten können. Im Regenklärbecken Eisenbahnstraße will sie deshalb solche Filter testen und die Kosten mit Fördermitteln verringern lassen.

Das Ganze hat einen handfesten Grund: Der Betrieb braucht eine neue Einleitungserlaubnis für das Becken in Freckenhorst. Die bekommt er nur, wenn die Grenzwerte für bestimmte Schadstoffe eingehalten werden. Aktuell hieße das, dass die Fließgeschwindigkeit des gesammelten Regenwassers auf vier bis sechs Meter die Minute gesenkt werden müsste. So schreiben es die Regeln der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie vor.

Das, so schreibt die Werksleitung in einer Vorlage für den Fachausschuss, der am 23. November (Dienstag) zusammenkommt, sei auf zwei Wegen möglich: Entweder würde „eine enorme Vergrößerung“ des Beckens nötig, oder man versucht es mit dem Einbau von Filtern, die gelösten Schadstoffe und Schwermetalle aus den Abwässern trennen.

Strengere Vorschriften für Reinigungsgrad

Also schlägt die Betriebsleitung vor, im Rahmen des Forschungsvorhabens untersuchen zu lassen, ob Filter – wie im Sommer in der Beckumer Straße gegen Mikroplastik eingebaut – die steigenden Anforderungen an die Behandlung der sogenannten Oberflächenabflüsse erfüllen helfen. Außerdem soll es Antworten auf die Frage nach der Trennung von Grobstoffen vor dem Feinstofffilter geben. Sollte die Untersuchung positive Ergebnisse bringen, „können alle bestehenden Regenklärbecken mit Filtereinheiten nachgerüstet werden“, heißt es weiter. Der Ausschuss tagt von 17 Uhr an in der Pausenhalle der Gesamtschule Von-Ketteler-Straße 38.