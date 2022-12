Stefan Bauer kehrt mit „Another Voyage“ zurück

In der Konzertreihe „Jazz live“ wird am Donnerstag (15. Dezember) der Vibrafonist Stefan Bauer mit seinem Quintett „Another Voyage“ im Theater am Wall auftreten. Der in New York lebende Bauer stellt zum Ende jedes Jahres eine Formation zusammen, mit der er einige Konzert in seiner Heimat Deutschland gibt. Dabei ist er auch regelmäßig zu Gast in Warendorf. Mit Yonga Sun (Schlagzeug), Vera Westera (Stimme), Miguel Boelens (Sopransaxofon) und Dion Nijland (Bass) hat er in diesem Jahr namhafte niederländische Musiker eingeladen.



Stefan Bauer und der holländisch-deutsch-koreanische Drummer Yonga Sun kennen sich seit einem Impromptu-Konzert mit André Nendza in Wuppertal vor 15 Jahren. Ihre menschliche und musikalische Kompatibilität war sofort offensichtlich. Seither hatten sie mehrfach Gelegenheit, in Deutschland und in Kanada auf Konzertreisen in unterschiedlichen Besetzungen miteinander zu spielen, unter anderem auch mit Stefan Bauers langjährigem Ensemble „Voyage“, das seit Jahren mit identischer Instrumentierung, aber wechselnden Musikern und bis dato drei CDs die deutsche, kanadische und New Yorker Szene bereichert.



Die niederländische Sängerin Vera Westera ist Absolventin der High School of Arts in Arnheim. Der Saxofonist und Komponist Miguel Boelens ist bekannt für seinen beeindruckenden Sound und seine musikalische Fantasie. Der Schlagzeuger Yonga Sun absolvierte am Konservatorium im niederländischen Arnheim seinen Master. Er ist nicht nur im Jazz zuhause, sondern hat sich auch im Bereich des Pop und der improvisierten Musik einen Namen gemacht. Dion Nijland spielt Kontrabass seit seinem 17. Lebensjahr.

Musikalischer Erzähler

Stefan Bauer gilt als einer der besten Vibrafonisten und sieht sich als musikalischen Erzähler, der sich dazu vielfältiger musikalischer Mittel bedient und ungewöhnliche Musiker zusammenführt. Obschon das Programm weitgehend aus Bauers Feder stammt, wird das Resultat eben das sein, was wache Musiker bei einer Erstbegegnung zusammen mit einem offenen Publikum schaffen können: sich auf eine Reise mit ein paar familiären Stationen begeben, ohne nur die bekanntesten Sehens- und Hörenswürdigkeiten abzuklappern.



Informationen zu allen Konzerten der Spielzeit sind unter www.jazz-in-warendorf.de abrufbar. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Der Vorverkauf läuft in der Tourist-Information Warendorf, Emsstraße 4, Telefon: 02581 / 545454 oder online unter www.theateramwall.de sowie unter www.reservix.de.