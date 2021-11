Es fängt meist mit einer Handskizze an und geht dann über Farb- und Materialauswahl schließlich in die Schaffung der echten Figur. So hat es Norman Schneider zu einem der meistgefragten Figurenbildner Europas gebracht.

Hier gibt es wahrlich ein Stelldichein der Kindheitsträume: Am vergangenen Wochenende wurde sie als letzte Ausstellung für das Kalenderjahr 2021 eröffnet (die WN berichteten). Und sie trägt den schönen Titel

„Kindheitstraum und Gänsehaut“. „Einen besseren Titel hätte man der spannenden und fantasievollen Ausstellung mit Persönlichkeiten aus der Figurenschneiderei von Norman Schneider nicht geben können“, ist sich Bürgermeister Peter Horstmann sicher.

„Schon beim ersten Besuch in der Figurenschneiderei von Norman Schneider waren wir beide total begeistert und gefangen genommen von der Ruhe und Konzentriertheit, mit der Norman Schneider und sein Team den Stab-, Hand- und Klappmaulpuppen aus einem Materialmix von Schaumstoffen, Stopfwolle und Farbe eine Seele einhauchen“, sind sich Horst Breuer und Alfred Smieszchala einig.

„Es ist faszinierend, mit wie viel Sensibilität und Einfühlungsvermögen diese Puppen nach und nach einen spezifischen Charakter bekommen und zu Persönlichkeiten werden.“

Ausstellung "Kindheitstraum und Gänsehaut" im historischen Razthaus ab Samstag, 13. November mit Figuren aus der Füchtorfer Figurenschneiderei von Norman Schneider. Foto: Jörg Pastoor

An dieser Begeisterung zeigt sich die starke Verbundenheit des Schöpfers der Puppen mit seiner Arbeit. Denn als Figurenbildner und Puppenspieler arbeitete Norman Schneider viele Jahre bei der Niekamp Theater Company in Bielefeld. Darüber hinaus war er als freischaffender Mitarbeiter bei der Jim Henson Company in New York tätig.

Vor 20 Jahren machte er sich selbstständig und gründete sein Atelier mit Sitz in Bielefeld. Sein unverwechselbarer Stil ist sicher dafür verantwortlich, dass Schneider innerhalb kürzester Zeit zu einem der meistgefragten Figurenbildner Europas wurde. Heute befindet sich das Atelier von Norman Schneider, absolut treffend „Figurenschneiderei“ genannt, in Sassenberg, genauer in Füchtorf. Dort fertigen Schneider und seine Mitarbeiter Figuren von 15 Zentimetern Höhe bis zur Überlebensgröße für Auftraggeber aus den Bereichen Film und TV, Theater und Werbung.

Mehr als 40 Figuren aus der Hand von Norman Schneider sind in der Ausstellung „Kindheitstraum und Gänsehaut“ im Historischen Rathaus zu Gast. Darunter auf „Tiffy“, eine der wohl bekanntesten Figuren aus der Sesamstraße. Aber auch „Der Graf“, eine der neueren Puppen aus der Figurenschneiderei. Ihm haben Norman Schneider und Kluck.Kola, also Jana Mersch und Christian Confer als kongeniales Team auch virtuelles Leben eingehaucht.

Für Besucherinnen und Besucher der Eröffnung wie auch der Ausstellung gilt aktuell die 3G-Regel. Ein entsprechender Nachweis ist mitzuführen. Darüber hinaus besteht, auch in den Ausstellungsräumen, die allgemeine Maskenpflicht.

„Kindheitstraum und Gänsehaut“ - Film- und Theaterfiguren aus der Hand von Norman Schneider noch bis zum 20. Februar 2022 (Sonntag); Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag, Sonntag und feiertags 14 bis 17 Uhr, montags immer geschlossen.