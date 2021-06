Sterbebegleitung in Zeiten von Corona

Das Thema Tod ist in Corona-Zeiten ein täglicher Begleiter. Sterbende und Trauerende treffen die Auswirkungen der Corona-Krise besonders – Menschen fürchten sich davor, ihre letzten Tage in Einsamkeit zu verbringen. Und auch für Hospizbegleiter ist diese Zeit eine Herausforderung. Die Ehrenamtlichen sitzen normalerweise am Bett, halten die Hand, lesen vor, hören zu und sprechen darüber, was dem Sterbenden noch auf der Seele liegt. Während der Corona-Pandemie war dies nur eingeschränkt möglich – wenn überhaupt, dann nur mit Abstand, Schutzmaske und den geltenden Hygienevorschriften.

Was ist aber mit denen, die gerade besonders auf menschliche Zuwendung angewiesen sind – Todkranke oder Trauernde beispielsweise. Diese Menschengruppen in Warendorf und Umgebung finden Unterstützung bei der Hospizgruppe Warendorf, angeschlossen an die kreisweite Hospizbewegung mit Sitz in Ahlen. Doch die zwölf Frauen und Männer der Warendorfer Hospizgruppe mussten ihre Arbeit bei Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 erst einmal auf nahezu Null herunterfahren.

Sprecherin Angelika Klager spricht von einer Notbremsung. Bei Ausbruch der Pandemie wurden Besuche sofort eingestellt. Sowohl die Betreuten, als auch die Betreuer mussten geschützt werden.

Schnell wurden jedoch – unter strengen Hygienevorschriften – die privaten häuslichen Begleitungen fortgesetzt. Die Sterbebegleiter tragen Schutzkleidung, FFP2-Masken und Handschuhe. Sie achten natürlich auch darauf, dass sie selbst gesund sind und keine Risiko-Begegnungen hatten. „Unsere zwölf Mitarbeiter hatten natürlich auch Angst gehabt, sich selbst anzustecken oder das Virus womöglich in die Familie des Sterbenden zu tragen.“

Angelika Klager habe vorsichtshalber eine Woche keine Besuche gemacht, weil sie über Halsschmerzen klagte und kein Risiko eingehen wollte.

Abgebrochen sei die Sterbebegleitung in der Corona-Pandemie aber nie, betont sie. Telefonate, kurze Besuche an der Haustür, oder, wenn noch möglich, Treffen im Freien. „So konnten wir die Zeit gut überbrücken.“

Schwieriger seien Besuche aufgrund der starken Kontakt und Besuchsregeln nach wie vor in den Seniorenheimen. Ansonsten fand der Kontakt telefonisch statt. „Neue Begleitungen bekommen wir aus den Heimen sehr wenig, aber in Privathaushalten sind wir durchaus aktiv.“

Angelika Klager weiß, was die Menschen bewegt: „Es wird sich Sorgen gemacht, allein gelassen zu werden. Persönliche Kontakte, Umarmungen, das Halten von Händen und Augenkontakt fehlen. Man kann nichts dagegen tun, nur versuchen, in Verbindung zu bleiben. Es ist eine schwere Zeit für alle, aber vor allem für Sterbende.“

Auch die Angehörigen haben ihre Probleme damit, nur begrenzt zu ihren schwerkranken Menschen gehen zu dürfen. Sie machen sich auch Gedanken, wie eine Beerdigung stattfinden kann. Als „unwürdig“ empfand Angelika Klager, die auch Begräbnisbegleiterin ist, dass die engsten Angehörigen im Corona-Lockdown nicht einmal sehen durften, wie der Sarg in die Erde gelassen wurde. „Wir standen am Sarg, haben gebetet und sind dann gegangen. Angehörige durften sich nicht einmal umarmen, wenn sie nicht aus einem Haushalt stammten. Zwei Beerdigungen habe ich unter diesen unwürdigen Bedingungen miterlebt.

Das hat sich inzwischen Gott sei Dank geändert.“

Die zwölf ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hospizgruppe Warendorf begleiten hochaltrige und schwer kranke Menschen auf ihrem letzten Weg. Der persönliche Kontakt, die Zuwendung gibt vielen Mut. „Wir nehmen jeden Erkrankten mit seinen Bedürfnissen ernst, gehen respektvoll und ehrlich mit ihm um. Ja, wir sehen ihn sogar als einen Lehrer. Wann kommen 30- oder 40-Jährige, die in der Hospizgruppe arbeiten, schon mal mit diesem Feld des Lebens ins Kontakt, das für sie noch nicht greifbar und weit entfernt ist?“

Auch für Angelika Klager ist jede Begleitung ein Geschenk. Seit 1997 ist sie in Warendorf als Sterbebegleiterin aktiv, seit der Fusion der Hospizgruppen im Kreis gemeinsam mit Helmut Wende

Ansprechpartnerin für die Warendorfer Hospizbewegung. Es sei immer wieder ein Wunder, wie schnell bei den Begleitungen eine Allianz der Mitmenschlichkeit entsteht, sagt die Sprecherin. Und wie viel Dankbarkeit den Ehrenamtlichen zukommt. „Wir helfen den Erkrankten dabei, ihr Leben bis zum Schluss selbstbestimmt gestalten zu können.“

Seitdem alle zwölf Mitarbeiter der Warendorfer Hospizgruppe im März dieses Jahres geimpft werden konnten, berichtet Angelika Klager von einem Hoffnungsschimmer, normalisiere sich die Arbeit der Hospizgruppe ein wenig. So sollen Präsenzveranstaltungen wie die Vollversammlung im Juni mit Wahl eines Nachfolgers für Helmut Wende wieder stattfinden können. Und auch die Vorbereitungskurse für die Qualifizierung zum Trauerbegleiter würden wieder anlaufen. Die Nachfrage an diesen Kursen sei groß. Ein halbes Jahr, so Angelika Klager, setzen sich die Teilnehmer mit den Themen Tod und Sterben sowie Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement auseinander. Aber auch mit sich selbst und der Frage: „Was bedeutet es für jeden einzelnen selbst, sich auf einen Sterbenden einzulassen?“

Nach dem Hospiz- und Palliativgesetz von 2015 soll jeder „absehbar Sterbende“ die Möglichkeit bekommen, von einem geschulten ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter unterstützt zu werden. Um eine Begleitung in Anspruch zu nehmen, brauchen Betroffene keine ärztliche Verordnung und es entstehen für sie auch keine Kosten. Die ambulanten Hospizdienste erhalten für die Anzahl der geleisteten Begleitungen jeweils am Jahresende eine Förderung durch die Krankenkasse.