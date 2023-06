„Sternenkinder“: Hilfe für früh verwaiste Mütter

Tanja Jagusch hat 2013 Zwillinge in der 13. und 2018 einen Sohn in der 27. Schwangerschaftswoche verloren. Eine dramatische Erfahrung. Jetzt versucht die Füchtorferin, anderen betroffenen Müttern bei der Trauerbewältigung zu helfen.

Tanja Jagusch und ihr Ehemann haben sich nichts sehnlicher gewünscht als ein Kind. Das Paar ist allerdings auf künstliche Befruchtung angewiesen. „Ein aufwendiges und kostenintensives Verfahren“, wie Jagusch sagt.

Doch 2013 sollte sich der Wunsch der damals 33-Jährigen erfüllen. Sie wurde schwanger – und das mit Zwillingen. Doch 13 Wochen später der Schock. Die Büroangestellte hatte eine Fehlgeburt. „Eine traurige Erfahrung“, wie die Füchtorferin sagt. Ihre Familie und Freunde gaben Halt. Reden sei damals die beste Trauerbewältigung gewesen.

Und die Hoffnung auf ein Kind, eine größere Familie war noch längst nicht erloschen. „Wir haben es weiter mit der künstlichen Befruchtung versucht“, erzählt Jagusch. 2017 kam dann die erlösende Nachricht von der erneuten Schwangerschaft. Ein Sohn sollte geboren werden. Und dieses Mal schien es zunächst keine Probleme zu geben. Alles lief nach Plan. Tanja Jagusch und ihr Mann richteten bereits ein Kinderzimmer für Gabriel-Elias ein, so tauften sie das noch ungeborene Baby.

Erneute Hiobsbotschaft

Doch von einem Tag auf den nächsten kam die erneute Hiobsbotschaft. Bei einer Routineuntersuchung stellten die Ärzte fest, dass das Baby im Bauch keinen Herzschlag mehr hatte. Gabriel-Elias kam tot zur Welt. „Das war wirklich schlimm für mich, für uns. Es war noch viel härter, weil es eine erneute Enttäuschung war und unser Sohn schon hätte lebensfähig sein können“, sagt Tanja Jagusch.

Die heute 43-Jährige hatte sehr lange mit der Trauer zu kämpfen. Gabriel-Elias bekam ein Grab auf dem Füchtorfer Friedhof. „Ich bin eigentlich jeden Tag dort“, sagt Jagusch, die zudem professionelle Hilfe gesucht hat. „Es gab in Münster einen Rückbildungskurs nur für Mütter von sogenannten Sternenkindern“, sagt sie. Dieses Angebot habe ihr enorm geholfen. Die Gespräche mit anderen „Gleichgesinnten“, die Themenabende und Kreativität des Kurses seien für Jagusch und die Trauerbewältigung enorm wichtig gewesen.

So wichtig, dass sie etwas davon weitergeben möchte. Die 43-Jährige absolvierte einen Gruppenleiterkurs für verwaiste Mütter und macht einen Hospiz-Begleiterkurs. „Mir wurde so super geholfen, jetzt möchte ich helfen“, sagt Jagusch, die seit einigen Monaten einen Raum in Warendorf gemietet hat und Kurse für andere verwaiste Mütter geben möchte. „Bis jetzt mache ich das aber nur privat für eine betroffene Frau“, sagt die Füchtorferin. Sie bekomme viele Anrufe und Nachfragen von Hebammen und Krankenhäuser. Alle würden sich über das Angebot freuen, die Rückmeldung von den Betroffenen sei bis jetzt aber noch ausgeblieben.

Das kann daran liegen, dass es immer noch so ein Tabu-Thema ist. „Viele trauen sich nicht, öffentlich darüber zu sprechen. Die Gesellschaft hat in Bezug auf verwaiste Eltern noch viel zu lernen“, sagt Jagusch, die sich selbst oft in ihrer Trauer nicht ernst genommen und unterstützt genug gefühlt hat. In Bezug auf ihren Kurs will sie geduldig bleiben will. „Es ist auch nur ein Angebot.“

Sie stehe auch jederzeit für Informationen zu ihrem möglichen Kurs und ihrer Arbeit bereit. Telefonisch ist sie unter der 0170-1540756 erreichbar, per Mail kann man Tanja Jagusch unter tanjajagusch.sternenkinder@gmail.com erreichen.