Sternfahrt zum Schloss

Aus allen Warendorfer Ortsteilen werden sich am 8. Mai Radgruppen auf den Weg nach Freckenhorst machen. Dort werden sie am Schloss Westerholt zum Sattelfest erwartet und können sich auf ein buntes Programm freuen, denn parallel findet das Heimatfest Krüßing statt.

Zum Sattelfest werden aus allen Warendorfer Ortsteilen Radgruppen in Freckenhorster erwartet. Sie werden am Schloss Westerholt empfangen und dürfen sich auf eine kleine Stiftstour freuen. Die Landjugend wird rechtzeitig die Vereinswappen am Maibaum befestigen.

Bei strahlend blauem Sonnenschein und idealem Wetter zum Radfahren trafen sich die Organisatoren des Sattelfestes zu einer Abschlussbesprechung vor Schloss Westerholt. „Wir freuen uns, dass es wieder stattfinden darf“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser zur Begrüßung. Eingebettet in das Krüßingfest soll am 8. Mai (Sonntag) das Sattelfest stattfinden. „Das Krüßingprogramm ist sehr umfangreich. Viele Ehrenamtliche füllen das Heimatfest mit viel Inhalt“, lobte Horst Breuer vom Kulturamt. Und auch wenn es ein Freckenhorster Fest sei, sollte dies die Leute von außerhalb nicht abhalten, Krüßing zu besuchen.

„ »Wir werden allen Gästen eine kleine Stiftstour anbieten.« “ Christian Murrenhoff, Vorsitzender des Freckenhorster Gewerbevereins

Aus allen Warendorfer Ortsteilen werden auf jeden Fall Gäste kommen, denn zum Sattelfest ist eine Sternfahrt organisiert. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit, sondern darum, die landschaftlich reizvollen Strecken und die frische Luft mit Gleichgesinnten zu genießen. So erleben die Ausflügler das Münsterland von seiner schönsten Seite. Die geführten Touren sind nicht länger als 20 Kilometer, und sollte es zu einer Panne kommen, steht die Radstation Warendorf mit „Rad und Tat“ zur Seite.

Die Heimatvereine der Ortsteile haben ihre jeweilige Tour geplant. Einen und Müssingen fahren gemeinsam nach Warendorf und treffen dort auf die Warendorfer und die Milter, um von dort zusammen nach Freckenhorst zu fahren. Die Hoetmarer werden von der Freckenhorster Radsportgemeinschaft abgeholt. Gegen 14.50 Uhr erwartet Christian Murrenhoff, Vorsitzender der Freckenhorster Werbegemeinschaft, die verschiedenen Radgruppen am Schloss Westerholt. „Wir werden allen Gästen eine kleine Stiftstour anbieten“, sagte Murrenhoff. Die Führung übernimmt dabei der eloquente Klaus Gruhn, der viele interessante Details zu berichten weiß. Auf dem Festplatz besteht anschließend die Möglichkeit, sich zu stärken, bevor es mit Michael Kraß um 16 Uhr hoch hinaus in den Turm der Stiftskirche geht. „Die Tour führt aber nur bis zur Uhr“, wies Christian Murrenhoff darauf hin, dass es wohl nicht bis in die Zwiebel geht. Von oben hat jeder einen tollen Blick auf Freckenhorst und das Fest. Vor dem Dom findet der Kunstmarkt und ein Treffen der Oldtimertrecker statt.

Bereits am Samstag wird die Landjugend die Wappen der Ortsteile am Maibaum anbringen, der bereits im Laufe der Woche errichtet werden wird. Die Landjugend wird übrigens am Sonntag im Kreuzgang Tische und Stühle aufstellen und die Gäste mit Kaffee versorgen. Die Teilnehmer des Sattelfestes – an guten Tagen waren es schon über 200 – können sich auf viele Angebote beim Krüßingfest freuen. Als kleine Erinnerung an diesen besonderen Tag besteht die Möglichkeit, einen neuen Krüßingstecker zu erwerben, der in diesem Jahr das Tor der Pauluskirche als Symbol hat. „Jeder bringt sich ein und trägt ein Stück zum Gelingen bei. Das ist ein guter Tag der Begegnung“, freute sich Doris Kaiser.