Stiftskantorin in Freckenhorst verabschiedet

Stiftskantorin Agata Lichtscheidel hat am Sonntag ein letztes Mal die Orgel in der Stiftskirche gespielt. Anschließend wurde sie von der Kirchengemeinde und den Chören feierlich verabschiedet.

Freckenhorst. Von gleich zwei Mitarbeitern verabschiedete sich die Kirchengemeinde St. Bonifatius und St. Lambertus nach der Sonntagsmesse in der Stiftskirche. Stiftskantorin Agata Lichtscheidel und Jugendreferent Lukas Färber verlassen nach mehrjähriger Tätigkeit die Gemeinde, die großen Anteil an der Verabschiedung nahm.

„ Die beiden haben etwas mit dem Hören zu tun. “ Pfarrdechant Manfred Krampe

„Die beiden haben etwas mit dem Hören zu tun“, nahm Pfarrdechant Manfred Krampe in seinem Dank Bezug zu Evangelium und Predigt des Gottesdienstes. „Sie mussten immer hören, wo noch etwas korrigiert werden musste und wo etwas schön war“, verwies er auf die Tätigkeit Agata Lichtscheidels als Chorleiterin sowohl in Freckenhorst als auch in Hoetmar. Ein letztes Mal spielte sie im Gottesdienst an der Orgel, die wenige Monate nach ihrem Antritt am 1. April 2017 in Freckenhorst eingeweiht wurde.

Rund eineinhalb Jahre hat Lukas Färber mit den Messdienern in Freckenhorst und Hoetmar, mit den Gruppenleitern und dem Ferienlager gearbeitet. „Ich glaube es ist auch ganz wichtig, in der Jugendpastoral, zu hören, was ist denn wirklich das Anliegen der Jugendlichen“, dankte Pfarrer Krampe dem scheidenden Jugendreferenten, „Ich glaube, dass die Jugendlichen das auch gespürt haben.“ Lukas Färber wechselt zum Bund der Katholischen Jugend (BDKJ) in Münster.

„ Wir haben einiges geschafft. “ Stiftskantorin Agata Lichtscheidel

Nach dem Gottesdienst nutzten zahlreiche Gemeindemitglieder den Empfang zum persönlichen Abschied. Der Freckenhorster Pfarrcäcilienchor, der auch den Gottesdienst gestaltet hatte, brachte seiner ehemaligen Chorleiterin mit einem Ständchen eine „Kleinen Blumenstrauß mit Tönen“, Vertreter des Hoetmarer Kirchenchores überbrachten neben guten Wünschen einen Blumenstrauß. „Wir haben einiges geschafft“, dankte Agata Lichtscheidel beiden Chören für die Zeit und freute sich, dass sie auch neue Messen mit den Sängerinnen und Sängern einstudiert hat.

Eine gute Nachricht hatte Pfarrdechant Manfred Krampe auch noch für die Gemeinde parat: Das Bistum Münster habe die Fortführung der Stelle des Jugendreferenten signalisiert, sodass in den kommenden Wochen eine Stellenanzeige veröffentlicht werden. Zudem laufen aktuell konkrete Bewerbungsverfahren für die Nachfolge von Stiftskantorin Agata Lichtscheidel.