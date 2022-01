Stiftskirche leuchtet am Rathausfenster

Wenn die Partnerschaftskomitees aus Freckenhorst und Pavilly sich zu ihrer jährlichen Programmbesprechung treffen, dann bringen sie immer dem jeweiligen Gastgeber ein Gastgeschenk mit. Vor vier Jahren wollten die Freckenhorster bei ihrem Besuch in Pavilly ihren Partnern die Silhouette der Stiftskirche überreichen, wie sie in der Vor- und Nachweihnachtszeit in vielen Freckenhorster Vorgärten zu sehen ist. Die Silhouette passte aber in keinen Kofferraum, so dass die französischen Boulefreunde bei ihrer Teilnahme am 24-Stunden-Boule-Turnier mit ihrem Bulli aushalfen.

Wie dieses Geschenk des Freckenhorster Partnerschaftskomitees in Ehren gehalten wird, zeigte sich wieder, als die Partnerstadt Pavilly im weihnachtlichen Glanz erstrahlte. Das Freckenhorster Geschenk leuchtete direkt aus einem Fenster neben dem Haupteingang des Rathauses und dokumentierte die Verbundenheit zur Partnerstadt. Wenn jetzt die Dekoration der Stadt Pavilly beendet wird, verbleibt die „Stiftskirche“ an ihrem Platz. Dann informiert sie durch entsprechende Aushänge über Messen und Veranstaltungen der Kirchengemeinde.