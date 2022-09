Stiftungsfond könnte helfen

Diese wohl letzte Sitzung in dem bereits geschlossenen Kolpinghaus fiel den Mitgliedern der Kolpingsfamilie Warendorf sicher schwer. Natürlich ging es im Rahmen der jüngsten Mitgliederversammlung auch noch einmal um den Stand der Dinge in Sachen Verkauf des Kolpinghauses. Und nicht zuletzt ging es auch um ein leidiges Thema – eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge, letztlich getrieben durch neue Regelungen des Kolpingwerkes Deutschland.

Kolpingsfamilie: Letzte Versammlung in der alten Wirkungsstätte

Die Anpassung der Mitgliedsbeiträge und eine dazu notwendige Satzungsänderung sind das Ergebnis der Mitgliederversammlung der Kolpingfamilie Warendorf. Deren Kolpingschwestern und -Brüder trafen sich am Freitag – wohl zum letzten Mal in der Geschichte des Vereins – im Saal des eigentlich geschlossenen Kolpinghauses.

Den Ortsbeitrag kann die jeweilige Kolpingsfamilie beschließen.

Die Anpassung der Beitragshöhe war notwendig geworden, weil das Kolpingwerk Deutschland die Regelungen zu den Beiträgen ebenfalls geändert hat. Der Beitrag setzt sich dabei aus Beiträgen zum Verband, zur verbandseigenen Stiftung und dem Ortsbeitrag zusammen. „Den Ortsbeitrag kann immer die jeweilige Kolpingsfamilie beschließen“, erläuterte Vorstandsmitglied Ralf Erpenbeck, die nur eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeit vor Ort. Der Empfehlung des Kolpingwerkes, auch diesen Beitrag moderat nach oben zu korrigieren, war der Vorstand bei seinem Vorschlag nicht gefolgt: „Wir haben ihn moderat nach unten angepasst“, verwies Kassiererin Susanne Korte auf eine „entspannte Kassenlage“. Trotzdem werden die Beiträge in der Regel wohl steigen. Für ein Ehepaar beispielsweise von 59 auf 63 Euro. Aber es wurde auch die Möglichkeit geschaffen, über Sozialbeiträge, etwa für Beihilfeempfänger, oder einen neuen Sozialfond, Mitglieder gegebenenfalls zu unterstützen: „Wenn dieser Fall eintritt, könnt ihr jemanden vom Vorstand ansprechen und das wird dann ganz vertrauensvoll behandelt“, versprach Ralf Erpenbeck. Bei nur einer Enthaltung und einer Gegenstimme wurde die neue Beitragsordnung von der Versammlung beschlossen.

Sichtlich ergriffen berichtete Paul Wiedenlübbert für die Kolpinghaus GmbH & Co. KG, als (ehemalige) Eigentümerin der Immobilie über den Sachstand. Drei Tage zuvor seien die Kaufverträge mit der Firma Elmer unterschrieben worden: „Das war die schwierigste Unterschrift, die ich in meinem 80jährigen Leben

geleistet habe“, bekannte Wiedenlübbert. Über die Zukunft des Gebäudes vermochte er nicht zu spekulieren – gleichwohl er auf die Zusage des Investors hofft: „Herr Elmer hat versprochen, dass er hieraus etwas Vernünftiges machen will.“ Noch rund 24 Monate könne es dauern, bis die bisherige Eigentümergesellschaft, die nicht mit der Kolpingsfamilie verbunden ist, abgewickelt sei. Was mit dem Vermögen passiert, müsse die Gesellschafterversammlung beschließen: „Ich meine, dass die Gesellschaft auch eine kleine Verpflichtung hat, auch an die Zukunft der Kolpingsfamilie zu denken.“ Persönlich sehe er die Möglichkeit, die Kolpingsfamilie, die mit dem Verkauf ihre Heimstadt verliere, etwa mit einem Stiftungsfond zu unterstützen.

Neben den beiden „großen“ Themen der Versammlung blickten die Mitglieder mit einem bebilderten Rückblick und im Kassenbericht auf das vergangene Jahr zurück und bestätigten Beisitzer Clive Craggs im Amt. Präses Pfarrer Peter Lenfers blickte kurz auf die derzeit schwierige Situation der Kirche (es gebe in Warendorf im Schnitt derzeit einen Austritt am Tag) und den Synodalen Weg. Die Einflussnahme in der Kirche über die Verbände sei wichtig, dankte er der Kolpingsfamilie, dass sie weiterhin Mitglied im Verband sind.