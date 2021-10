Stimmlich ganz nah am Original

Zehn Jahre bestimmte die Gruppe Abba die internationale Popszene. Trotz dieser kurzen Geschichte, setzte die schwedische Band Maßstäbe im Musikbusiness. Am Mittwochabend ließ das Ensemble von „Swedish Legend – Absolut Abba Tribute“ diesen Mythos im Theater am Wall wieder aufleben. Mit ihrer spritzigen und farbenfrohen Show ließen die vier Doppelgänger der Schweden das Theater am Wall in seinen Grundfesten erzittern und rissen das Publikum mit unvergesslichen Songs mit.

Zunächst begrüßte der Tourmanager und Produzent Reinhold Vatter das Publikum und dankte den Zuhörern für ihre Geduld (das Konzert war anderthalb Jahre verschoben worden), bevor er den Staffelstab an seinen Freund und Musiker „Harpo“ (Movie Star) weitergab. „Ich bin der alte Schwede“, sagte Harpo, Weggefährte und Freund der Schwedischen Popgruppe Abba schmunzelnd und erzählte kurz über seinen eigenen Werdegang.

„ »Es kommen sehr viele gute Sachen aus Schweden. Volvo, Pippi Langstrumpf, Ikea und Abba.« “ Harpo

Im Telefonbuch habe damals in den 70ern nach einer Plattenfirma gesucht und wurde in „Polar“, einer renommierten Vinyl-Schmiede, fündig. Anders als damals üblich, habe er dort vorspielen dürfen. „Nach zehn Sekunden waren die weg“, nahm er zunächst einen Misserfolg an. Letzten Endes wurde jedoch alles gut, als die schon vor Abba bekannten Musiker Benny und Björn mit den Managern der Plattenfirma zurückkamen und sich seine Werke anhörten. Harpo führte an diesem Abend durchs Programm und erzählte immer wieder kleine Geschichten über Abba. „Es kommen sehr viele gute Sachen aus Schweden. Volvo, Pippi Langstrumpf, Ikea und Abba“, kündigte er dann den Top-Act des Abends an.

Dann standen Agnetha (Julia Hall), Anni-Frid (Venera Jakupov), Benny (H.C. Petzolt) und Björn (Philipp Humburg), unterstützt von einer professionellen Band, wie in alten Zeiten auf der Bühne. Nicht nur musikalisch – stimmlich waren die Sängerinnen ganz nah am Original – zeigte sich das Abba-Double von der der allerbesten Seite. Stilecht standen die Sängerinnen in ziemlich knappen, glänzenden Satinröckchen, dann in Schlaghosen auf den Bühnenbrettern, wie es eben in den 70ern modern war.

Klar, dass da Plateaustiefel ebenso wenig fehlen durften, wie eine überbordende Bühnendekoration mit viel Glanz, Glitzer und Gloria und den damals obligatorischen Discokugeln. Mit Evergreens wie „S.O.S“, „Waterloo“, „Super Trouper“ und „Dancing Queen“ heizten sie die Atmosphäre an und ließen alte Erinnerungen an die Originale aufleben.

Dennoch boten die Akteure keinen bloßen Abklatsch, vielmehr wurde ihnen eine eigene, an Abba angelehnte, Choreographie verpasst. Und genau deshalb kam der Auftritt ziemlich ehrlich rüber und dafür gab‘s zurecht reichlich Applaus vom geneigten Publikum. Nicht minder beachtet wurde der Auftritt von Harpo, der neben seinem Hit „Movie Star“ einige weitere Songs zum Besten gab und den Abend wohlklingend abrundete.

Bereits vor Jahren gastierte Reinhold Vatter mit „Abba Hautnah“ im Theater am Wall und ist zudem regelmäßig mit den „Musical Highlights“ in der Emsstadt zu Gast. Auch dieses Mal überzeugte seine Tribute-Show das Publikum im Paul-Schallück-Saal des TaW mit einer hinreißenden Show auf der ganzen Linie.