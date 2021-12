Straßenkarneval in Warendorf komplett abgesagt

Der Straßenkarneval in Warendorf findet auch 2022 nicht statt. Wie der Bürgerausschuss mitteilt, werden sämtliche Veranstaltungen wie Rosenmontagsumzug, Rathaussturm oder Karnevalsnacht in dieser Session pandemiebedingt wieder gestrichen.

So sah es 2019 noch aus. Die WaKaGe-Hüpfer hatten viel Spaß beim Rosenmontagsumzug.

Nach langer und intensiver Beratung hat sich der Bürgerausschuss Warendorfer Karneval e.V. dazu entschlossen, die Veranstaltungen rund um den Warendorfer Straßenkarneval 2022 in seiner traditionellen Form offiziell abzusagen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dadurch fallen im Jahr 2022 die Marktplatz-Events zu Weiberfastnacht (24. Februar) und Rat-hauserstürmung (27. Februar), der Rosenmontagsumzug (28. Februar) durch die Altstadt sowie die Festzelt-Aktivitäten rund um die Karnevalsnacht (25. Februar) und Rosenmontagsparty (28. Februar) ersatzlos aus.

Jährlich bis zu 25.000 Besucher

Mit jährlich bis zu 25.000 Besuchern sind die Veranstaltungen des Warendorfer Straßenkarnevals ein Anziehungsmagnet für Jecken aus der gesamten Region. Sei man am 11. November noch optimistisch, in eine stimmungsvolle Session 2021/2022 zu starten, hätten sich seitdem die gesundheitlichen sowie gesetzlichen Gegebenheiten in eine nicht gewünschte Richtung entwickelt, heißt es.

"Die Entwicklung der Covid-19-Pandemie, mit erneut verschärften Regelungen, lässt uns keine andere Möglichkeit. Eine Besserung der Lage innerhalb der nächsten zwei Monate ist nicht ersichtlich und der Planungszeitraum ist bereits jetzt zu kurz. Zudem sind Hygienekonzepte im Rahmen vom Karneval, der von seiner Geselligkeit lebt, nur sehr schwer umzusetzen. Karneval wäre nicht Karneval", teilt der Bürgerausschuss mit.

Wenngleich die Großveranstaltungen abgesagt werden, so sei der Karneval als fünfte Jahreszeit fest im Brauchtumskalender von Warendorf verankert. Mit dem 11. November wurde die Session unter dem Motto "Der Karneval lebt auf, sei du dabei und freu’ dich drauf!" eröffnet. "Wir behalten die Lage im Blick und werden schauen, ob sich gegebenenfalls kleinere karnevalistische Aktionen und feierliche Alternativen bieten", so der Bügerausschuss.