Satter Erfolg für Warendorfer Cheatdays

Samstag war es schon voller als Freitag, am Sonntag waren die Beschicker begeistert vom Zuspruch: Das Streetfoodfestival 2024 kann aus ihrer Sicht kommen.

Der Erfolg zergeht dem Macher auf der Zunge: „Gerade der Sonntag war wirklich bombastisch!“ Marc Fox ist Geschäftsführer der Lippstädter Kö Event UG, die die Streetfoodfestivals auch in Warendorf veranstaltet. Und der auf Nachfrage unserer Redaktion so ins Schwärmen gerät, dass er sich das nächste letzte Aprilwochenende schon für Warendorf vorgemerkt hat. „Wir sind auf jeden Fall wieder dabei“, so Fox.