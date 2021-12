Streifzug durch die Dorfgeschichte

875 Jahre ist Milte in diesem Jahr alt geworden. Zu diesem Anlass ist nun ein Bildband mit historischen Fotos entstanden.

Aus Anlass des 875. Dorfjubiläums Miltes ist ein Bildband mit dem Titel „Milter Ansichten“ erschienen. In der sogenannten „Clarholzer Papsturkunde“, die Papst Eugen III. am 23. Mai 1146 für das Kloster Clarholz ausstellte, wird das Dorf erstmals als „Milethe“ erwähnt.

Groß gefeiert werden konnte in diesem Jahr allerdings nicht. Deshalb hat Emil Schoppmann aus seinem Archiv historisches Bildmaterial ausgewählt und mit erläuternden Texten beschrieben. Für die Gestaltung des 80 Seiten starken Buches zeigt sich Jeanine Müller-Keuker verantwortlich.

Im handlichen Querformat sind Ansichten von alten Straßenzügen, Gastwirtschaften, besonderen Persönlichkeiten, der Kirche oder des Klosters Vinnenberg zu sehen. Andere Bilder dokumentieren das damalige Vereinsleben, die harte Arbeit auf dem Lande und den dörflichen Alltag. Vorrangig wird der Zeitraum von 1900 bis etwa 1930 behandelt. „Viele der abgebildeten Gebäude stehen so nicht mehr oder haben ihr Aussehen verändert“, erläutert Schoppmann.

Fotos aus privaten Alben

Der Historiker sammelt und digitalisiert schon seit Jahren alte Bilder und Ansichtskarten aus Milte und forscht zur Geschichte seines Heimatortes. Viele der erstmals abgedruckten Fotos stammen aus privaten Alben. Darüber hinaus konnte Schoppmann auf die gesammelten Bilder der Geschichtswerkstatt, aber auch des Heimatvereins zurückgreifen, die Hildegard Schulze Heuling und Wilhelm Knapheide bereits 1986 zusammenstellten. Ebenso stellte Hans Rennemeier seine Postkartensammlung zur Verfügung.

Entstanden ist ein Buch, das die Alteingesessenen, aber auch alle Interessierten und Neubürger zu einem Streifzug durch die Geschichte Miltes einladen will. „Ein „Muss“ für alle, die sich für Milte interessieren und ein tolles Weihnachtsgeschenk“, freut sich auch der Heimatvereinsvorsitzende Dietmar Knorr über die Neuerscheinung, die dank finanzieller Unterstützung der Volksbank Sassenberg und Sparkasse Münsterland Ost realisiert werden konnte.

Bestellungen sind möglich

Das Buch kann während der regulären Öffnungszeiten zu einem Preis von zwölf Euro in der Bücherei, der Flora-Apotheke, dem Raiffeisen-Markt und beim Landhandel Reckhorn in Milte sowie der Tourist-Information in Warendorf erworben werden. Auswärts wohnende Personen können das Buch beim Heimatverein Milte unter der E-Mail: hvmilte@gmx.de postalisch bestellen. Außerdem nehmen die Vorstandsmitglieder des Heimatvereins und der Autor Bestellungen entgegen.