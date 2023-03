Streit um Photovoltaik auf Altstadtdächern

Warendorf

Wer sein Dach in der Altstadt mit Photovoltaik-Elementen ausstatten möchte, scheitert aktuell an der Gestaltungssatzung und am Denkmalschutz. Das soll sich jetzt ändern. Die Verwaltung möchte Solarenergie auf den Altstadtdächern bedingt zulassen und legte den Entwurf einer geänderten Gestaltungssatzung vor.