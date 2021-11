Stresstest für die Demokratie

Warendorf

Olaf Sundermeyer gehört zu den profiliertesten Kennern der rechten Szene in Deutschland. Er arbeitet als ARD-Reporter im Investigativteam des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Wegen seiner Expertisen zu Extremismus und innerer Sicherheit ist er häufig in Rundfunk und Fernsehen präsent. Am 11. November hält er einen Vortrag in Warendorf.