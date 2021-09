Streuobstwiese zieht lediglich um

„Das ist falsch“, sagte Peter Pesch. Er reagierte damit auf die Feststellung von Manfred Lensing-Holtkamp. Der Bündnisgrüne hatte Pesch attestiert, dass mit den beiden Abschnitten der Emsrenaturierung für die Natur „ja eine Menge passieren, aber die Streuobstwiese ja wohl ins Wasser fallen wird?!“ Er meinte die Apfelbäume, deren mutmaßliche Fällung für den Bau des Durchstichs von der Ems zum See auch für dessen Gegner inakzeptabel ist.

Genau dazu werde es aber gar nicht kommen, erläuterte Baudirektor Pesch jetzt im Umweltausschuss. „Wir haben uns die Bäume angeguckt. Sie sind jung genug, sie werden versetzt.“ Wohin genau, kläre sich noch: „Im Großraum Emsseepark.“

Peter Pesch stellte dem Gremium die aktuellste Planung vor, die auch während der Offenlage der Pläne für den zweiten Abschnitt „Ost“ im Saal des Historischen Rathauses zu sehen sind. Er wies auf die neuen Hochrechnungen hin, die statt des bisherigen 250-jährigen Hochwasserereignisses mit dem Wassermengen plant, die ein Extrem-Hochwasser brächte. Damit seien einige wenige Grundstücke mehr gegen Überflutung zu sichern, aber das sei im Zuge des Verfahrens machbar.

Die Schaffung der Retentionsflächen, von Überflutungsbereichen also, und der Verwallungen an den Rändern sorge dafür, „dass das Wasser da bleibt, wo wir es haben wollen – nämlich in der Aue.“ Damit werde die Innenstadt wirksam vor Hochwasser geschützt. Klar sei aber auch, dass beispielsweise die Linnenwiese weiterhin Puffer für Hochwässer bleibe.

Peter Steinkamp (CDU) fand den Hinweis wichtig, „dass der Hochwasserschutz damit um ein Vielfaches erhöht wird“ – etwas, das er in der öffentlichen Diskussion noch nicht so angekommen fühlte. Steinkamps Kollege Dirk Schellhammer schaute aufs Radwegenetz. Ob sich im Rahmen der Umbauten an der Ems nicht der begleitende Radweg deutlich verbreitern ließe? Aktuell seien es manchmal nur 1,20 Meter Breite, das sei zu wenig. „Wir könnten so doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, fand er. Peter Pesch sagte zu, diese Anregung in die weitere Planung mitzunehmen, wies aber auf Erhaltung der Radlerstrecken an Nord- und Südufer hin. Außerdem komme ja noch der neue Weg vom Milter Kreisel Richtung Stadtzentrum neu dazu. Auch wenn Schellhammer Zweifel daran hatte, dass dieses Stück so stark genutzt wird wie Pesch es erwartet, einigten sich beide darauf, dass nach Verbreiterungsmöglichkeiten gesucht wird.

Auf Fragen aus der SPD nach Hochwasserschutz für die Emsinsel konnte Pesch knapp antworten. Aktuell würde die Insel halb überflutet. Nach Fertigstellung der beiden Renaturierungsprojekte „gar nicht.“