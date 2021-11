Stromer nicht immer sinnvoll

Die Stadtverwaltung schafft sukzessive Elektroautos an, schaut aber immer auf die Balance zwischen Ökologie und Ökonomie. Ein elf Tonnen schweres Kehrfahrzeug etwa gibt es mit E-Antrieb. Aber eine Batterieladung hält nicht so lange wie nötig.

Stück für Stück ersetzt die Stadtverwaltung Teile ihres Fuhrparks mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen. 15 sind es laut Klimaschutzbeauftragtem Paul Hartmann aktuell. Sein Fazit: Da, wo es möglich und sinnvoll ist, werden zusätzliche Stromer als Ersatz beschafft. Dem folgt dann das dicke Aber: Nicht immer ist ein prinzipiell umweltschonendes Auto auch sinnvoll. Etwa, wenn ein E-Kehrfahrzeug dieselben elf Tonnen Ladevolumen hat wie eins mit Verbrennungsmotor, die Batterie aber nach sechs Stunden statt der nötigen acht schlapp macht.

„ »Wir müssten zwei Maschinen kaufen, um unsere Arbeitsleistung zu schaffen.« “ Teamleiter Udo Bierbaum

Die logische Konsequenz ist im Zweifel weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll, wie Teamleiter Udo Bierbaum im Fachausschuss klarmachte: „Wir müssten zwei Maschinen kaufen, um unsere Arbeitsleistung zu schaffen.“ Denn die Kehrbezirke so gesteckt, dass ein Fahrzeug acht Stunden dafür braucht. Macht die Batterie eines stromangetriebenen Kehrers keinen Mucks mehr, ist irgendwo unterwegs „Tanken“ unmöglich. Theoretisch müsste dann ein zweites Fahrzeug den Kehr-Lkw zur Ladesäule abschleppen.

Martin Lepper, dessen Fraktion der Freien Wähler einen entsprechenden Antrag eingebracht hatte, wollte es erst nicht so recht glauben, was Bierbaum seinen Markterkundungen entsprechend in die Verwaltungsvorlage geschrieben hatte. Es seien sehr wohl Fahrzeuge beschaffbar, die Verbrenner ersetzen könnten.

Aktuell 15 Dienstfahrzeuge mit E-Antrieb

Stimmt, bestätigte Bierbaum, aber eben nicht mit der Leistung, die man brauche. Solche Wagen könnten bis zu acht Stunden im Einsatz sein, doch brauchten allein die Anfahrtwege und die Aggregate im Einsatz so viel Strom, dass sich die tatsächliche Leistung eher zwischen drei bis maximal sechs als acht Stunden bewege.

Insofern, fand CDU-Mitglied Dirk Schellhammer, sei die Aussage der Vorlage schon zielführend. Und Ausschussvorsitzender Hubert Grobecker (Bündnisgrüne) hielt die Diskussion für „mal ganz hilfreich“, um sich die Zusammenhänge klarzumachen.