Superduo: Bändchen und Gutschein

Gerade rechtzeitig auch für den Weihnachtseinkauf: Das „Bummelbändchen“ und der Einkaufsgutschein sorgen für Betrieb in den Geschäften - das Late Night Shopping in der Innenstadt.

In einer leerstehenden Wohnung an der Freckenhorster Straße legte Marc Hälker auf. Hingegen durfte die neue Rooftop-Stage auf dem Elsberghaus nur eingeschränkt genutzt werden.Simone Romanowski, Mitarbeiterin bei Ebbers, gab Bändchen aus.Cleo Laagland (l.), Stella Laagland (M.) und Lasse Berger freuten sich, dass endlich mal wieder was los ist in Warendorf.

Das „Warendorfer Bummelbändchen“ hat am dritten Adventswochenende für zufriedene Kunden und Einzelhändler in der Innenstadt gesorgt. „Wer nachweist, dass er genesen oder vollständig geimpft ist, bekommt in 15 Geschäften und Gastronomiebetrieben das Bummelbändchen um das Handgelenk umgelegt“, erklärte Thorsten Büttner als Sprecher der Kaufleute in der Innenstadt am Freitagabend. Einem unbeschwerten Einkaufserlebnis stehe damit nichts mehr im Wege.

„Unsere Kunden sind für dieses Angebot sehr dankbar“, sagte Thorsten Büttner. Dank sprach er im Namen der Einzelhändler an die Stadt aus, die auf Initiative der Kaufmannschaft wie berichtet kurzfristig 30 000 Bändchen bestellt habe und bezahle.

„ »Das Bummelbändchen ist für uns alle einfacher.« “ Simone Romanowski vom Modehaus Ebbers

„Das Bummelbändchen ist für uns alle einfacher“, war auch Simone Romanowski, Mitarbeiterin im Modehaus Ebbers überzeugt: „Die Kunden heben einfach ihre Hand und zeigen uns ihr Bändchen.“ Dadurch reduziere sich der Kontrollaufwand wesentlich und würden auch Warteschlagen vor den Geschäften vermieden.

„Es ist super und einfach praktisch“, fanden auch Heike Stenkamp und Anja Schütte, die am Freitagabend in der Innenstadt einkaufen gingen. Es sei gut, das Warendorf dem Vorbild von Städten in ganz Deutschland gefolgt sei und das Bändchen eingeführt habe. Wünschen würden sie sich jedoch, dass noch mehr Einzelhändler und Gastronomen die Aktion unterstützen und das Bändchen ausgeben. Zudem vermissen sie das Warendorfer Weihnachtswäldchen: „Ein paar Hütten hätte man in der ganzen Stadt verteilt doch aufstellen können, ohne dass es Probleme mit den Abstands- und Hygieneregeln gegeben hätte.“

Zusätzliche Frequenz in die Innenstadt sollte am Freitag auch das kurzfristig vom Warendorfer Einzelhandel organisierte „Late-Night-Shopping“ bringen. Tatsächlich waren mehr Menschen als an „normalen“ Freitagen in der Stadt unterwegs. Anlaufpunkt war vor allem die Freckenhorster Straße, wo Marc Hälker aus einer leerstehenden Wohnung insbesondere House- und Electronic-Music auflegte und eine Lichtshow veranstaltete. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wollte jedoch kaum jemand in der Fußgängerzone tanzen.

Viele vermissen das Weihnachtswäldchen

„Wir müssen beim Thema Innenstadt-Inszenierung noch mehr tun“, sagte Christoph Berger, Inhaber des Modehauses Ebbers, der den DJ und die Lichtshow organisiert hatte: „Eigentlich hatten wir die Aktion im Zusammenhang mit dem abgesagten Warendorfer Weihnachtswäldchen und dem verkaufsoffenen Sonntag geplant.“ Die neue „Rooftop-Stage“ auf dem Elsberghaus, die sogar von der B 64 aus zu sehen ist, durfte Berger jedoch nur eingeschränkt nutzen.

„Endlich ist mal was los in Warendorf“, sagten Cleo und Stella Laagland im WN-Gespräch. Die beiden jungen Warendorferinnen waren auf der Suche nach den letzten Weihnachtsgeschenken. Offen gaben sie zu, ohne die verlängerten Öffnungszeiten wahrscheinlich nicht zum Shoppen gekommen zu sein.

„ »Endlich ist mal was los in Warendorf.« “ Cleo und Stella Laagland

Mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts zeigten sich übrigens sowohl Thorsten Büttner als auch Christoph Berger insgesamt zufrieden, auch wenn es zurzeit nicht die Kundenfrequenz wie in Vor-Corona-Zeiten gebe. „Vor allem der Warendorfer Sondergutschein wird sehr gut angenommen“, so Büttner abschließend.