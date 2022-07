Der Warendorfer Künstler Pedro Alves Filho verwendet die weißen Untergründe im Stadtmuseum als Projektionsflächen für all das, was er sichtbar machen möchte. Situationen, Gedanken, Emotionen und tatsächlich Gesehenes sind es, was er auf die Flächen projiziert. Um all das ausdrücken zu können, malt er sich durch sämtliche Stilrichtungen.

Folgerichtig ist „Projektion“ der Titel seiner Ausstellung, die am Sonntagnachmittag im Stadtmuseum eröffnet worden ist. Der Ratssaal platzte fast aus allen Nähten. Auffallend viele junge Leute waren unter den Gästen. „Ich freue mich, dass so viele Menschen bei diesen Temperaturen den Weg ins Rathaus gefunden haben“, begrüßte Kulturamtsleiter Horst Breuer die Gäste. Breuer schilderte seine Begeisterung, als er die Arbeiten von Pedro Alves Filho vor gut zwei Jahren zum ersten Mal gesehen hatte. „Nun, endlich sind sie hier im Rathaus“, freute er sich.

Experimentierfreude und Neugierde

Dr. Joachim Brödder hatte Filho in Brasilien kennengelernt und erinnerte sich gut an die Experimentierfreude und Neugierde des Künstlers. Kein Wunder also, dass Brödder auf der Vernissage die Einführung übernahm und einen biografischen Abriss zum Leben und den Arbeiten Pedro Alves Filhos lieferte. Er bezeichnete die Arbeiten als „surreale Räume voller Licht“, die einen animieren, die Dinge zu hinterfragen und kritisch zu betrachten. „Pedro Alves Filho malt, was er in sich sieht“, endete Brödder und animierte die Gäste, sich auf die Suche zwischen Surrealismus und Realismus zu machen.

Hat man den Titel „Projektion“ erst einmal im Kopf, wird man ihn nicht wieder los. Er wird zum zentralen Thema beim Betrachten der Bilder und man erkennt, dass Filho die Protagonisten in den Bildern ebenfalls als Projektionsflächen einsetzt.

Mensch im Mittelpunkt

Der Mensch steht immer im Mittelpunkt seiner Darstellungen. Seine Bildprotagonisten scheinen sich dem Betrachter zuzuneigen, ja, ihn regelrecht in den Arm zu nehmen und in die Bildwelt zu ziehen.

Hemmungslos springt Pedro Alves Filho von einem künstlerischen Genre zum nächsten – mal kubistisch, mal expressiv, mal karikaturistisch, mal surreal, aber auch real. Egal, welche Stilrichtung er wählt, er arbeitet äußerst präzise und bleibt sich in der Wahl seiner Materialien – meist Acryl auf Papier – treu. Manche Darstellungen zeigen sich in kräftigen Farben mit klaren Konturen, während andere Arbeiten pastellig und verwischt wirken oder etwa einen collagenhaften Ausdruck bekommen.

In dieser Vielfältigkeit findet sich die Idee der Projektion als möglicher Ausgangspunkt für verschiedene Denk- und Sichtweisen wieder. Es ist Filhos Versuch, bei den Menschen einen kritischen Blick auf Sinnhaftigkeit zu wecken, insbesondere auch in Anbetracht aktueller Geschehnisse.

Die Ausstellung „Projektion“ ist bis zum 21. August im Stadtmuseum zu sehen. Sie ist dienstags bis freitags von 15 bis 17 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Montags ist immer geschlossen. Der Eintritt ist frei.