Ein Klassiker zum Weihnachtsfest: „Süßer die Glocken nie klingen“, heißt es im bekannten Weihnachtslied aus dem Jahre 1860. Traditionell ruft an Heiligabend in vielen Familien ein Glöckchen zur Bescherung und natürlich läuten die Kirchenglocken zu den Gottesdiensten an den Festtagen. Ein guter Grund, die Glocken im Golddorf einmal näher zu betrachten. Auch der Weihnachtspfarrbrief mit dem Titel „Einblicke“ der Kirchengemeinde St. Bonifatius und St. Lambertus wirft einen Blick auf die historischen Klangkörper im Turm der St.-Lambertus-Kirche.

Über enge Steintreppen und lange Holzleitern gelangt man, vorbei am historischen und seit einigen Jahren stillgelegten Uhrwerk von 1875, den Turm hinauf in die Glockenstube. Dort hängen drei Glocken, die mit ihrer Größe aber durchaus auch mit ihrem Alter zu beeindrucken wissen.

Marienglocke begleitet das Leben der Menschen in Hoetmar

Die größte von ihnen ist gleichzeitig die älteste. In gebrochener Schriftart verrät die lateinische Inschrift, dass sie 1482 gegossen wurde. Und, dass sie als Marienglocke mit ihrem Klang das Leben der Menschen in Hoetmar begleitet: „Heilige Maria werde ich gerufen. Die Verstorbenen beklage ich, die Lebenden rufe ich. Blitze breche ich. Wenn ich geläutet werde, hört! Ich rufe euch zu den Freuden des Lebens. Im Jahre des Herrn 1482. Joh(ann) T(re)mo(n)ia hat mich erschaffen.“ Der Glockengießer, wahrscheinlich Johannes von Dortmund oder auch Johann Tremoniae, wie er sich später nannte, war ein berühmter Glockengießer am Ausgang des Mittelalters. Stattliche 1340 Kilogramm wiegt die Glocke, die 125,5 cm im Durchmesser misst und mit dem Schlagton Dis +3 schlägt.

Die zweitgrößte Glocke wiegt mit 930 Kilogramm weniger, ist aber mit einem Durchmesser von 119 cm nur unwesentlich kleiner. Ihr Schall klingt mit dem Schlagton E +4 über die Dächer Hoetmars. Sie ist keinem Heiligen geweiht, sondern nennt in ihrer Umschrift wohl die für die Anschaffung der Glocke verantwortlichen: „Her[r] Hermann Moselage, Pastor – Hinricus Osterman, Kostor – Iacob Mistrupp, Iohan Wechman, Kirckreide zu Hotmar – M. Herman Buck“ Dabei dürfte M. Herman Buck der Meister gewesen sein, der die Glocke gegossen hat. Details zu ihm ließen sich bislang nicht herausfinden. Auf der Seite der Glocke befindet sich unter dem Gussjahr ein Gießerzeichen, vermutlich ein Herdtopf.

Kleinste Glocke wiegt 658 Kilogramm

Mit 102 Zentimeter im Durchmesser ist die kleinste Glocke auch nicht wirklich klein, sie wiegt 658 kg und schlägt mit dem Ton Fis +4. Sie wurde dem heiligen Lambertus, dem Patron der Kirche, geweiht. Er ist, eingerahmt von Palmenblättern, auf der Flanke der Glocke im Relief zu sehen. Die Umschrift auf dem Wolm (äußerer Schlagring im unteren Bereich) nennt die für die Anschaffung der Glocke Verantwortlichen. Neben Pfarrer Josephus [Johann Joseph] Gielen (1776-1801 Pfarrer in Hoetmar), „Receptor“ (Steuereinnehmer) Theodorus Hoyer und die „Provisores“ (Verwalter) Theodorus Hermanus Stratman und Joannes Henricus Buschfeld. Zudem den Glockengießer „Iohannem Hermanum Maerkel“, es dürfte sich dabei um den Warendorfer Glockengießer Johann Hermann Merkel (1753-1828) handeln. Die Glocke wurde 1788 aus Material mindestens einer zuvor zerbrochenen Glocke gegossen.

Die beiden großen Glocken sind im zweiten Weltkrieg eingezogen worden. Vermutlich haben die Verantwortlichen der Gemeinde damals versucht, den Einzug zu verhindern. Denn in den entsprechenden Meldungen über abzuliefernde Glocken an staatliche Stellen wurden aus Hoetmar anscheinend zuerst gar keine Angaben gemacht, später wurde dann zunächst lediglich eine „kleine unbedeutende“ Glocke gemeldet und erst auf Nachdruck die drei Glocken, deren Gewicht der Pfarrgemeinde angeblich nicht bekannt gewesen sei. 1947 sind die Glocken dann durch glückliche Zufälle wieder nach Hoetmar zurückgeführt worden.

Welche Glocke mit der kleinen unbedeutenden Glocke gemeint war, lässt sich heute nicht mehr sicher sagen. Es könnte sich aber um das Glöckchen der Buddenbaum-Kapelle handeln. Eine kleine Glocke aus Gussstahl, die vom Bochumer Verein gegossen wurde. Wann und wie sie einst nach Buddenbaum kam, ließ sich bislang nicht ermitteln. Das einzige Indiz ist die Gussnummer, die auf das Gussjahr 1892 schließen lässt.

Drei Hoetmarer Glocken erklingen seit einigen Jahren nicht mehr: Der kleine Turm der inzwischen entwidmeten evangelischen Michaeliskapelle beherbergte seit ihrer Weihe drei Glocken, deren größte, eine Bronzeglocke mit dem Namen des Erzengels Michael, immerhin 600 Kilogramm wiegt. Sie verrichtet ihren Gottesdienst inzwischen in einer Gemeinde in Bulgarien. Die mittlere Glocke war eine Stahlgussglocke und ein Geschenk der Kirchengemeinde in Bochum-Hiltrop. Die kleinste Glocke war ein sogenannter „Findling“, vermutlich aus einer ostdeutschen Gemeinde und ist im Zweiten Weltkrieg eingezogen, aber – wie die beiden großen Glocken in St. Lambertus – dem Schmelzofen entgangen.