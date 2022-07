Swing im Schlossgarten

Die „Zucchini-Sistaz“ aus Münster beleben beim Sommerkonzert auf dem Freckenhorster Schloss am 19. August die goldene Swing Ära wieder. Am Montag beginnt der Vorverkauf.

Auf der Bühne beim Sommerkonzert am 19. August vor dem Freckenhorster Schloss werden die Zucchini-Sistaz stehen.

Nach zweijähriger Corona-Pause hat das Warten jetzt ein Ende: Das bereits für 2020 geplante Freckenhorster Sommerkonzert mit den Zucchini-Sistaz aus Münster findet am 19. August (Freitag) in bekannter Form vor der stimmungsvollen Kulisse des Schlosses Westerholt in Freckenhorst statt.

Die goldene Swing-Ära wird durch die drei Damen aus dem Münsterland wiederbelebt, inklusive falscher Wimpern und Netzstrumpfhosen. Dabei werden Attitüden und Zitate der aktuellen Popmusikgeschichte gerne in den Fundus ihres 20er bis 50er Jahre Repertoires eingebaut. Präsentiert wird aber kein musikalisches Museum, sondern fantastischer Swing.

„Die Plakate sind gedruckt, die Eintrittskarten liegen bereit. Am Montag beginnt der Vorverkauf. Wir freuen uns schon auf einen unterhaltsamen Abend“, sagt Ulrich Hahner vom Arbeitskreis Kultur und Tourismus.

Seit mehr als zehn Jahren organisiert der Arbeitskreis Kultur und Tourismus nun schon die Freckenhorster Sommerkonzerte.

Karten zum Preis von 22 Euro im Vorverkauf gibt es ab Montag in den Filialen der Sparkasse Münsterland Ost in Freckenhorst und Warendorf (Hauptstelle), bei der Tourist-Information Warendorf, Emsstraße 4 sowie unter sommerkonzerte@heimatverein-freckenhorst.de. An der Abendkasse kosten sie 25 Euro.

Einlass zu dem Konzert ist am 19. August ab 18 Uhr; Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr. Vor dem Konzert (ab 18 Uhr) und auch in der Pause besteht die Möglichkeit, sich vom Caterer Vedder-Premiumevent mit kleinen Gerichten verwöhnen zu lassen.