Symbol-Start nach 30 Jahren

Die Straße? Im Rohbau fertig. Die Brücke? Kommt. Was an der Stadtstraße Nord fehlte: der Spatenstich.

Drei, die das Infrastrukturprojekt aus dem Tagesgeschäft unterschiedlich lange gut kennen: Bürgermeister Peter Horstmann, Baudirektor Peter Pesch und Alt-Bürgermeister Jochen Walter (v.l.). Wenn schon Spatenstich, dann richtig: Vertreter von Stadtverwaltung, Kreis, Politik und Firmen packten am Donnerstagnachmittag an und vollzogen den symbolischen Akt am Emsufer.Einer der Bohrköpfe für den Einbau der Betonpfeiler. Rund 50 davon gründen die neue Emsbrücke.

„Warme Worte“ musste Peter Horstmann nicht sagen. Aber der Bürgermeister griff auch eher flapsig zu dieser Einleitung. Zum einen war es hochsommerbedingt am Donnerstagnachmittag mehr als kuschelig, zum anderen räumte Horstmann ein, von den meisten Beteiligten am kürzesten mit dem befasst zu sein, was zu feiern war: der Stadtstraße Nord, genauer gesagt dem nachgeholten offiziellen Spatenstich an der künftigen Brücke.

„ »Noch vor acht Jahren war ein Förderbescheid überhaupt nicht absehbar.« “ Baudirektor Peter Pesch

Zum Emsufer war neben Vertretern der Ratsfraktionen, der Verwaltung und beteiligter Firmen auch der Vor-Vorgänger in Peter Horstmanns Amt, Alt-Bürgermeister Jochen Walter, gekommen. Er sei froh gestimmt über die Verwirklichung dieses „ungemein wichtigen Projektes“, das „seine Sinnhaftigkeit erst durch diesen dritten Bauabschnitt erhält“ und auf dessen Realisierung so lange hingearbeitet worden sei. So lange, dass es sogar schon einmal durch den damaligen plötzlichen Wegfall des Gemeinde-Verkehrsfinanzierungsgesetzes mit der erhofften 80-Prozent-Förderung abgeschrieben worden war. Insofern sei es ein guter Tag für Warendorf – für ihn persönlich verbunden mit viel Dank an alle Beteiligten.

Vom Plan bis zur Verwirklichung über 30 Jahre

Wie lange es dauerte, bis das nach bisheriger Planung rund zehn Millionen Euro teure Vorhaben zur schon vorhandenen Asphalttrasse wurde, rekonstruierte Baudirektor Peter Pesch im Schweiße seines Angesichts. Das Projekt mit „30 Jahren Vorlauf“ basiere auf einem nochmals einige Jahre älteren Bebauungsplan. „Noch vor acht Jahren war ein Förderbescheid überhaupt nicht absehbar“, so Pesch, nach Problemen vor allem beim Grunderwerb sei dann Bewegung in die Entwicklung gekommen. Über die direkt an die Straße angrenzende Ems-Renaturierung sei dann auch die noch nötige wasserrechtliche Genehmigung gekommen, um die gerade langsam entstehende Emsbrücke bauen zu können. Die wird 2023 fertig, der gesamte Endausbau der Straße steht mit „2023-2024“ im Plan.

An der Stelle am Südufer, wo bald das Widerlager dieser Flussseite gegründet wird (im Moment ist wie berichtet gerade das Nordufer an der Reihe), gab es dann den kurzen symbolischen Spatenstich. Und für alle etwas zu trinken. . .