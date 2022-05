Tabea und Till treten Regentschaft an

Das Kinderschützenfest war der Höhepunkt des Tages der Familien auf dem Schützenplatz in Milte. Tabea Hauphoff und Till Dephoff wurden als neue Majestäten gebührend gefeiert.

Kinderkönigin Tabea Hauphoff wählte Wibke Hauphoff und Tristan Gubesi sowie Katja Altenau und Paul Knapheide in den Hofstaat, Kinderschützenkönig Till Dephoff erkor Till Brückner und Hanne Wiemann sowie Jonas Gröne und Nele Pleßner.

Das neue Kinderschützen-Königspaar in Milte heißt Tabea Hauphoff und Till Dephoff. Unter den Klängen des Musikvereins Ostbevern wurden sie gemeinsam mit dem Hofstaat proklamiert. „Ich freue mich, dass so viele Zuschauer der Einladung zu unserem Tag der Familien gefolgt sind“, zeigte sich Hauptmann Uwe Reckhorn von der Zahl der Gäste auf dem Schützenplatz begeistert.

Ehrung verdienter Mitglieder

Bereits am Mittag hatten sich Kinder und Eltern, Musiker, Ehrengarde und Schützen auf der Dorfstraße versammelt. Vor dem Umzug zum Schützenplatz fand die Ehrung verdienter Mitglieder statt, welche für die vergangenen beiden Jahre 2020 und 2021 nachgeholt werden musste. König Mike und Königin Ina Atig steckten den Jubilaren jeweils einen Orden an.

Schützenfest 2022 der Bürgerschützen Milte Die Ehrengardisten waren nach Corona-Pause schnell wieder ganz in ihrem Element. Foto: Christopher Irmler Alle Jubelkönige und Jubelköniginnen der vergangenen Jahre wurden gebührend gefeiert. Foto: Christopher Irmler Am Montagmorgen hieß es Antreten im Dorfkern. Foto: Christopher Irmler Per Kutsche erreichte das noch immer amtierende Königspaar des Jahres 2019, Ina und Mike Atig, den Festplatz. Foto: Christopher Irmler Viele Schützen traten vor der Kirche an und marschierten im Anschluss zum Festplatz. Foto: Christopher Irmler Frank Brundieck bejubelt seinen entscheidenden Königsschuss. Foto: Christopher Irmler König Mike Atig zeichnet Hartwig Borgmann für 40-jährige Mitgliedschaft im Fanfarenzug aus. Foto: Emil Schoppmann Viel Spiel und Spaß konnten die Kleinsten des Dorfes auf dem Schützenplatz erleben. Foto: Emil Schoppmann Neuer Hampelmannkönig wurde Paul Jürgens, der im Wettstreit ein sicheres Auge bewies. Foto: Emil Schoppmann Der Schützenkönig 2045 steht schon fest: Klemens mit seinem stolzen Vater Johannes Holwitt. Foto: Emil Schoppmann Zu den Gewinnern der Tombola gehören unter anderem: Jalal Yazdin mit Sohn Nehat, Thomas Jost Dahlhoff, Markus Borgmann, Roland Danwerth und Viktoria Füssel. Mit Ihnen freute sich Johannes Holwitt (l.), der sich für die Verlosung verantwortlich zeigt. Foto: Emil Schoppmann Kinderkönigin Tabea Hauphoff wählte in den Hofstaat Wibke Hauphoff und Tristan Gubesi sowie Katja Altenau und Paul Knapheide. Kinderschützenkönig Till Dephoff wählte Till Brückner und Hanne Wiemann sowie Jonas Gröne und Nele Pleßner. Foto: Emil Schoppmann

Für zehnjährige Mitgliedschaft in der Ehrengarde wurden Michael Ketteler, Christoph Kather, Johannes Lüffe, Karsten Hohenkirch, Marc Reckermann, Marcel Klein, Matthias Bachmann, Patrick Wibbels und Udo Krampe geehrt. 20 Jahre gehören Alina Dreimann, Marc zur Wickern, Anja Höckelmann, Lena Depenwisch, Marion Klinge, Anne Wächter, Christine Danwerth und Eva Holtkamp dem Spielmannszug an. Im Fanfarenzug sind Bernd Burbank, Johanna Bussmann, Dominik Holwitt, Karin Nettelnstroth, Lea Auf der Lanwer und Tobias Borgmann seit 20 Jahren dabei. Stolze 40 Jahre gehören demselben Musikverein Christoph Jürgens und Hartwig Borgmann an.

Paul Jürgens neuer Hampelmannkönig

Auf dem Schützenplatz gab es ein buntes Programm für Jung und Alt. Konzerte, eine Verlosung, eine Kaffeetafel und das Hampelmannschießen sorgten für einen kurzweiligen Nachmittag. Neuer Hampelmannkönig wurde Paul Jürgens, der sich im Rondell von der begeisterten Menge feiern ließ.

Im Mittelpunkt des Sonntags standen das Kinderschützenfest und die große Kinderbelustigung, die in Milte ihren Namen redlich verdient hat. Zahlreiche Spiele, vom Dosenwerfen bis hin zum Klettern, luden zum Mitmachen ein. Der am Abend stattfindende „Heide(n)spaß auf dem Geißberg“ mit DJ Andreas rundete den Festtag ab.

Ein Dank galt allen Firmen und Privatpersonen für die Spende von Sach- und Geldpreisen. So konnte eine Tombola mit 600 Gewinnen präsentiert werden. Zu den Hauptpreisen, gehörten ein Grill, ein Tablet und eine Motorsäge.