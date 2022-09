Tag der Mobilität am Freitag

Vom kommenden Freitag (16. September) bis einschließlich zum übernächsten Sonntag (25. September) wird die Vitusstraße zwischen der Overbergstraße und der Einfahrt zum Magnusplatz zum verkehrsberuhigten Bereich. Dies ist eine Maßnahme im Rahmen des Projekts „Vitus-Terrassen“ im Zusammenhang mit der Europäischen Mobilitätswoche. In der soll die Aufmerksamkeit auf nachhaltige Mobilität gelegt werden, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt.

Durch die Straßensperrung werden die Fahrt mit dem Fahrrad sowie ein Spaziergang durch den Ortskern attraktiver. „Gleichzeitig profitieren auch die ansässigen Gastronomen, welche Außengastronomie in ruhiger Atmosphäre auf der Vitusstraße anbieten können.“ Zum Auftakt der Verkehrsberuhigung findet am Freitag der „Tag der Mobilität“ an den Vitus-Terrassen statt, bei dem es neben Infos zur nachhaltigen Mobilität auch Programmpunkte vom Kulturkreis Everswinkel sowie ein gastronomisches Angebot geben wird. Für den Lieferverkehr bleibt der Abschnitt während der Verkehrsberuhigung aber befahrbar.