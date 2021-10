Tag der Prüfung geheim gehalten

Mit dem Goldenen Meisterbrief ist am Mittwoch Maschinenbauermeister Heinrich Büscher ausgezeichnet worden. In seine Laudatio ließ Thomas Melchert, stellvertretender Geschäftsführer Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer Münster, Stationen eines langen Berufslebens Revue passieren.

Der Tag der Meisterprüfung ist Heinrich Büscher und seiner Frau Annegret noch in bester Erinnerung. Unterstützt von der ganzen Familie und Freunden, baute das Paar, das im nächsten Jahr seine Goldene Hochzeit feiern kann und damals gerade zwei Jahre verheiratet war, sein Haus am Nordufer. Die Familie wusste zwar, dass Heinrich Büscher sich nebenberuflich in Kursen auf seine Meisterprüfung vorbereitete, das Datum des Prüfungstages jedoch hatten die Büschers für sich behalten.

Und so kam es, dass Annegret Büscher, die ihren Mann nicht nur auf der Baustelle, sondern auch beim Lernen für die Prüfung tatkräftig unterstützt hatte, indem sie ihn abfragte, Heinrich Büscher am 1. Juli 1971 auf der Baustelle entschuldigen musste. Als er aus Münster zurückkam, wurde die Arbeit auf der Baustelle umgehend beendet. Die bestandene Maschinenbauer-Meisterprüfung wollte gefeiert werden.

Grund zum Feiern gab es auch am Mittwochvormittag, als Thomas Melchert, stellvertretender Geschäftsführer Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer Münster, Heinrich Büscher den Goldenen Meisterbrief überreichte und auf die berufliche Laufbahn des Jubilars zurückblickte.

1946 in Warendorf geboren und auf einem Kotten mit Eltern, Großeltern und Geschwistern aufgewachsen, begann Heinrich Büscher 1960 bei der Firma Gebrüder Hagedorn Landmaschinen seine Lehre, die er drei Jahre später mit der Maschinenschlosserprüfung ablegte. Nach 18 Monaten bei der Bundeswehr arbeitete Büscher als Geselle bei der Firma Hagedorn. Die „höheren Weihen“ habe er da bereits im Kopf gehabt, bemerkte Melchert. Nebenberuflich bereitete sich der Maschinenschlosser in Kursen auf die Meisterprüfung vor. Bis 1981 war er bei der Firma Hagedorn, ab dem 1. Januar 1982 genau 25 Jahre – und bis zum Eintritt ins Rentenalter – bei der Maschinenfabrik Lohmann in Westkirchen als Maschinenbauermeister beschäftigt.

Nebenbei bildete sich der dreifache Familienvater und stolze Großvater, der sich auf sein drittes Enkelkind freut, in Lehrgängen an der Handwerkskammer Münster und beim Deutschen Verband für Schweißen und verwandte Verfahren (DVS) zum Schweißfachmann (1973) fort. Er besuchte Seminare zur Steuerung von Arbeitsabläufen (REFA im Handwerk, 1977), legte die Prüfung zum Betriebswirt im Handwerk 1997 erfolgreich ab und darf sich nach verschiedenen Lehrgängen auch „EU Schweißfachmann“ nennen. 1976 wurde er in den Prüfungsausschuss „Metall Warendorf 15“ der Industrie- und Handelskammer Münster berufen. Diesem Ausschuss gehörte er bis zu dessen Auflösung als Prüfer an. 1999 wurde Heinrich Büscher zudem in den Prüfungsausschuss „Industriemechaniker Beckum“ berufen, dem er bis zum Renteneintritt vor zwölf Jahren angehörte.

Wie vor 50 Jahren den Tag der Meisterprüfung haben die Büschers auch den Termin für die Verleihung des Goldenen Meisterbriefes erst einmal für sich behalten, Kindern, Schwiegerkindern und Enkeln nichts verraten. Diese erfuhren erst am Nachmittag von der Überraschung, als Annegret Büscher ihnen via Smartphone ein Foto von der Übergabe des Meisterbriefes schickte.