Tag des Sports und großer Festakt

Der 6.Juni 1972 markiert für die Sportstadt Warendorf ein wichtiges Datum. Schließlich fusionierten an diesem Tag der Turnverein Warendorf 1895, der Sportverein Warendorf 1911 und DJK Westfalia Warendorf 1918 zu Warendorfer Sportunion. Nun, im Jahr 2022, wollen die Verantwortlichen das 50-jährige Bestehen feiern.

„ »Es war damals ein relativ kleiner Verein, der mit wenigen Abteilungen begann.« “ Sportleiter Hermann-Josef Becker

„Es war damals ein relativ kleiner Verein, der mit wenigen Abteilungen begann“, blickt Sportleiter Hermann-Josef Becker auf den Beginn der WSU zurück. Mittlerweile zählt die WSU 16 Abteilungen und rund 4500 Mitglieder. Eine steile Entwicklung, wodurch die WSU laut Becker zu den größten Sportclubs im Land zählt. Und die möchte sich in ihrem Jubeljahr entsprechend präsentieren. Auffallen dürfte sie dabei auch jenen, die für einen Einkaufsbummel durch die Stadt spazieren. In einer Kooperation mit Intersport Kuschinski wird ein Schaufenster in der Münsterstraße dauerhaft umdekoriert. Ab dem 1. April darf jede Abteilung diesen Bereich für jeweils zwei Wochen nutzen. „Dieses Schaufenster möchten wir mit Leben füllen“, unterstreicht Becker. Und auch am Historischen Marktplatz sollten Gäste einmal genauer auf ein Schaufenster achten.

Voller Vorfreude – und dennoch Corona weiterhin im Blick – blicken die Organisatoren derweil auf den 18. Juni. Dann soll von 11 bis 18 Uhr auf dem WSU-Gelände der große Tag des Sports begangen werden. Die bisherigen Planungen sehen hierbei auch ein kleines Turnier mit einer Mannschaft aus Barentin vor. „Wir möchten den Austausch wieder beleben“, erläutert der Vorsitzende Christoph Schmitz.

Für den 13. August ist ein großer Festakt in Zusammenarbeit mit dem Bürgerschützenverein geplant. Eine Woche vor deren Schützenfest soll im Festzelt im Park mit geladenen Gästen – darunter Delegationen aus den Partnerstädten der Emsstadt – ein offizieller Festakt begangen werden, danach würde eine große Party für alle Bürger folgen.

Eine vom zehnköpfigen Organisationsteam initiierte Aktion stieß bereits auf große Resonanz. So hatten sie einen Malwettbewerb in allen Kindergärten sowie Grund- und Förderschulen ausgerufen. Stolze 200 Bilder wurden ihnen übergeben. Die Jury sichtete die Werke der Künstler und wird bald die besten Werke prämieren.