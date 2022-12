Tag wechsel dich zum Jahresende

Die Müllabfuhr wird ab Januar im Gebiet In de Brinke grundsätzlich geändert; wegen der Feiertage gibt es in allen anderen Abfuhrbezirken tageweise Verschiebungen für die Abholung.

Ab 2. Januar ändern sich die Zeiten für die Müllabfuhr für das neue Baugebiet „In de Brinke“. Die Abfallentsorgung für das Baugebiet war bisher dem Bezirk 4 zugeordnet. Zum Jahreswechsel erfolgt die Zuordnung zu Bezirk 5. Alle Abfallarten werden statt bisher donnerstags dann künftig freitags abgeholt. Die Änderung betrifft folgende Straßenzüge: Ahornweg, Buchenweg, Eibenweg, Eichenweg, Erlenweg, Eschenweg, Kastanienweg, Pappelweg und Platanenweg.

Die Abfuhrzeiten in den anderen Bezirken während der Weihnachtstage verschieben sich um einen Tag, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Im Bezirk 1 wird von Montag, 26. Dezember, verschoben auf Dienstag, 27. Dezember. Im Bezirk 2 wird von Dienstag, 27., verschoben auf Mittwoch, 28. Dezember, sowie im Bezirk 3 von Mittwoch, 28., auf Donnerstag, 29. Dezember. In Bezirk 4 von Donnerstag, 29. Dezember verschoben auf Freitag, 30.. Im Bezirk 5 wird statt am Freitag, 30., am Samstag, 31. Dezember, der Müll abgeholt.

Bei der Gelben Tonne wiederholt sich das Prozedere. Bezirk 1 verschiebt sich von Montag, 26., auf Dienstag, 27. Dezember, Bezirk 3 von Dienstag, 27., auf Mittwoch, 28. Dezember, Bezirk 2 von Mittwoch, 28., auf Donnerstag, 29. Dezember. In Bezirk 4 werden die Tonnen statt am Donnerstag, 29. Dezember, am Freitag, 30. abgeholt, der Bezirk hat statt Freitag, 30., den Ahboltag Samstag, 31. Dezember. Die Verwaltung bittet, die Abfallbehälter wie üblich bis 6 Uhr zur Leerung am Straßenrand bereitzustellen.