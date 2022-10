Tagespflege als echte Alternative

„Sobald ich mich für eine Kita angemeldet habe, kann ich nicht mehr in die Tagespflege“, bemängelt Erzieherin Chris. Dargel Klemann. „Ich möchte, dass die Eltern die freie Wahl haben“, wünscht sich Chris. Dargel Klemann eine andere Regelung.

Momentan laufen parallel die Anmeldewochen für die Kita und die Kindertagespflege. Doch das Verfahren stößt bei Chris. Dargel Klemann auf Unverständnis. „Sobald ich mich für eine Kita angemeldet habe, kann ich nicht mehr in die Tagespflege“, bemängelt sie. Sollten also im Wunschkindergarten keine Plätze mehr frei sein, gebe es für die Eltern kein Zurück mehr, solange es noch freie Kita-Plätze in anderen Einrichtungen gebe. „Ich möchte, dass die Eltern die freie Wahl haben“, wünscht sich Chris. Dargel Klemann eine andere Regelung.