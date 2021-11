Tägliche digitale Impulse

Letztes Jahr hieß es „Wart‘s ab“. In diesem Jahr gehen die digitalen Impulse als „Adventspost“ auf die Reise. Wer Interesse hat, kann diese ganz einfach abonnieren.

Die Adventspost lässt sich bei Facebook oder Instagram abonnieren oder man meldet sich per Mail an.

Es sind wirre Zeiten, die von vielen Menschen mit einem Gefühl der Unsicherheit oder sogar Sorge erlebt werden. Einen kurzen Moment innezuhalten, kann da gut tun. Darauf freuen dürfen sich die Abonnentinnen und Abonnenten der „Adventspost“ vom 1. bis 24. Dezember.

„Adventspost“ – das ist ein digitaler Adventskalender, der die Wochen vor Weihnachten jeden Morgen Adventsimpulse an Interessierte bei Facebook, Instagram oder per Mail verschickt.

Positiver Start in den Tag

„Die Impulse sollen zum Nachdenken anregen oder einfach einen positiven Start in den Tag ermöglichen. Das kann ein Bild, ein kurzer Text oder ein Video sein“, beschreibt Ulrich Hagemann von der Kirchengemeinde St. Laurentius das Projekt. Zu einigen speziellen Tagen wie dem Nikolaustag am 6. Dezember kommen thematische Nachrichten. Aber die Kommunikation soll nicht nur einseitig sein. „Wenn jemand ein persönliches Gespräch wünscht, ist das auch möglich. Unsere Kanäle werden täglich betreut“, sagt der Pastoralreferent.

Die Adventspost gibt es schon länger: Im vergangenen Jahr wurden die Impulse unter dem Namen „Wart‘s app!“ per Whatsapp verschickt. Diesen Advent kann man die täglichen Impulse bei Facebook und Instagram unter dem Namen „Adventspost“ abonnieren, oder sich einfach per Mail an adventspost@gmx.de anmelden.

Der digitale Adventskalender ist eine Kooperation der Gemeinden St. Peter Waltrop, Seliger Niels Stensen Lengerich, Sankt Mauritz Münster, St. Laurentius Warendorf und St. Marien & Johannes Sassenberg.