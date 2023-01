„Tagsüber Zirkus – abends Theater“

Wer Horst Breuer kennt, der weiß, der Mann hat Humor. Man sieht ihn zumeist mit einem Lächeln im Gesicht. Das könnte daran liegen, dass ihm das, was sein Leben bestimmt, eine Herzensangelegenheit ist. Seit 36 Jahren ist er Leiter des Warendorfer Kulturbüros. Im April diesen Jahres schaltet der 65-Jährige allerdings einen Gang runter und stellt seinen Posten zur Verfügung. „Ich will das ausschleichen lassen. Es laufen Gespräche, ich weiß noch nicht, was kommt. Ob weiter im Kulturbereich oder ganz woanders. Mal sehen“, lässt er alles Weitere auf sich zukommen.

