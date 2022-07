Für Tanzgruppe "NovaBeatz" wird Traum von Weltmeisterschaft wahr

Für die Leistungstanzgruppe "NovaBeatz" des TSC Warendorf geht mit der Teilnahme bei der Hip-Hop-Weltmeistersschaft in Amerika ein Traum in Erfüllung. Den 21 Tänzerinnen und Tänzern ist es gelungen, das fehlende Geld für die Reise zu sammeln.

Der Traum ist wahr geworden: Die Leistungstanzgruppe NovaBeatz des TSC Warendorf vertritt Deutschland vom 7. bis 13. August bei der internationalen Hip-Hop-Weltmeisterschaft in Arizona (USA). Geschlossen fliegt die 21-köpfige Hip-Hop-Formationen von Frankfurt aus über den großen Teich nach Amerika. Das war lange nicht selbstverständlich. Die Tanzformation um Trainer Marcel Nevolani startete einen Spendenaufruf (die WN berichteten) in den sozialen Netzwerken und bekam so das Reisegeld zusammen. „Wir bedanken uns bei allen Spendern, die uns diese Reise, diesen Traum möglich gemacht haben.“