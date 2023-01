Tanzschule Ingrid hat neuen Betreiber

In dem vorläufigen Insolvenzverfahren der Tanzschule Ingrid in Warendorf gibt es eine gute Nachricht: Zum 1. Februar gibt es einen neuen Betreiber. Dieser kommt aus der Familie. Das bestätigte Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Dr. Marcel Streeck aus Münster. Denkbar sei auch, so der Insolvenzverwalter gegenüber unserer Zeitung weiter, dass Mitarbeiter aus der Tanzschule mit in den neuen Betreibervertrag einsteigen.

