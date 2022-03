Tanzsportler eröffnen die neue Saison

Der Tanzsportclub Warendorf startet in die neue Saison. In drei Shows stellen die Formationen ihre neuen Choreographien vor.

Mitglieder und Angehörige des Tanzsportclubs können sich freuen. Die saisoneinleitende Präsentation der Tanzgruppen des TSC Warendorf findet nach einer erstmaligen coronabedingten Pause wieder statt. Der Start der neuen Tanzsaison hält einiges für die Zuschauer bereit.

Im Rahmen von neuen Choreographien im Jazz und Modern Dance und Hip-Hop der Meisterschafts- und Hobbygruppen, über Showtänze verschiedener Stile bis hin zu zahlreichen Tanzvideos ist ein bemerkenswertes Spektrum an unterschiedlichen und modernen Showelementen abgedeckt, so der TSC in einer Pressemitteilung.

Neue Choreographien

Das Aushängeschild des Vereins bilden die Gruppen Novabeatz als der amtierende deutsche Meister im Hip-Hop und Reset, aufgestellt in der Verbandsliga des Jazz und Modern Dance. Auf die Choreographien der höchsten Leistungsformationen darf man besonders gespannt sein.

Stärker und motivierter denn je stehen die Tänzerinnen und Tänzer in den Startlöchern, um voller Stolz zu präsentieren, woran in den vergangenen zwei Jahren gearbeitet wurde. Dabei wird das Ganze sogar noch um eine weitere Vorstellung ergänzt – angefangen bei der ersten Abendshow am 8. April (Freitag) um 20 Uhr, gefolgt von der Nachmittagsshow am 9. April (Samstag) um 14 Uhr und einer weiteren Abendshow um 20 Uhr. Austragungsort ist die Halle A der Bundeswehr-Sportschule.

Zusätzlich Live- und Filmformate

Die einzelnen Shows werden ähnlich wie in den letzten Jahren aufgebaut sein. Nachmittags zeigen alle Gruppen, inklusive der kleinsten und jüngsten unter ihnen, ihr Können, und zum Abend werden die Saison-Choreographien um weitere Tanzelemente als Live- sowie Filmformat erweitert.

Schlechte Nachrichten gibt es allerdings für Vereinsexterne: Aufgrund der Corona-Lage kann die Präsentation nur mit halber Zuschauerzahl durchgeführt werden, wodurch die kostenlosen Karten lediglich über Vereinsmitglieder erworben werden können. Sollte sich die Lage jedoch noch positiv verändern, könnte das Kontingent kurzfristig erhöht werden, teilt der Tanzsportclub mit. Mit welchen weiteren Eintrittsregelungen zu rechnen sei, werde noch bekannt gegeben. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Homepage oder den in den Social-Media-Kanälen des TSC Warendorf.

Trotz aller Hindernisse und Hürden freut sich der Verein außerordentlich über die Möglichkeit, die Präsentation zum Start in die Saison wieder stattfinden lassen zu können und hofft, noch vielen weiteren Interessierten dieses Tanzerlebnis zu ermöglichen.