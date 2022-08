Tausende auf dem Weg durch die Bögen

Waren es mehr Bungen als vor Corona? Der Eindruck war jedenfalls da beim Hochfest Mariä Himmelfahrt 2022 in Warendorf.

m den Marktbogen herum versammelten sich wieder besonders viele Menschen. Bei angenehmen Musiker der Stadtkapelle spielten zwischen Pfeilern des Marktbogens Marienlieder und andere Stücke. Es schien, als wären viele dem Aufruf zum Aufhängen von mehr Bungen gefolgt.Die Schwarze Madonna in St. Laurentius war ebenfalls Ziel vieler Menschen.In zahlreichen (Schau-)Fenstern waren Marienfiguren oder -bildnisse ausgestellt.Reichlich Bungen an einem einem Haus in der Brünebrede, wo zwei Marienbögen stehen.. Der teils dramatisch wirkender Wolkenhimmel verstärkte den optischen Kontrast – auch hier, beim Bogen in der Oststraße. Ein Bungen-Spalier hinter einer der Pferdefiguren in der Oststraße am Freitagabend.

An den zwei Ständen für die Ausgabe der Gratis-Bungen für eine kleine Spende war alle Hände voll zu tun. Viele kleine und auch größere Besucher des Hochfestes Mariä Himmelfahrt trugen ihre roten Laternen dann auch auf ihrem Weg durch die festlich illuminierte Innenstadt am Samstagabend. Nach der coronabedingten Zwangspause war es augenscheinlich vielen Menschen ein Bedürfnis, zu diesem einzigartigen Fest der Marienverehrung durch die neun Bögen zu gehen.

Vor allem die vielen Freiwilligen der Bogengemeinschaften genossen es, dass die Menschen die alte Tradition wieder wertschätzen konnten. Zwar fehlten wie berichtet an den drei normalerweise mit offenen Gasflammen zusätzlich besonders beleuchteten Bögen. Doch die Bogenväter hatten Verständnis für die Sparmaßnahme der Stadtwerke gezeigt, wegen der Gaskrise auf diese optische Besonderheit zu verzichten.

Es ging auch so – nicht nur die Warendorfer, die es seit dem gut 20 Jahre langen Gas-Sponsoring durch die Stadtwerke anders kennen, wandelten zuhauf durch die Bögen, auch aus dem Umland kamen viele Menschen.

Auch ohne Gasflammen beeindruckend

Es wirkte so, als haben diesmal wieder mehr Hausbesitzer Bungen an ihren Fassaden angebracht – oder zumindest Ketten mit roten Lichtern. Das rundet die besinnliche Szenerie an den von hunderten Ehrenamtlern aufgestellten Bögen erst ab.

Wie immer legten Viele auf ihrem Weg zu den Bögen in Münster- und Freckenhorster Straße, Oberer und Unterer Brünebrede, Oststraße, Heumarkt, Königstraße, Markt und schließlich zur Lüningerstraße an den Stationen Pausen ein, wo die Instrumentalgruppen ihre kirchlichen oder auch weltliche Melodien spielen Marienbildnisse oder -skulpturen in (Schau-)Fenstern interessierten wie immer viele Menschen. Neben Ölbildern und alten Fotografien gab es dabei diesmal auch einen technischen Exoten: Hinter Glas konnten die Besucher nicht nur die historischen Miniaturmodelle der seit weit über zwei Jahrhunderten zum Stadtbild gehörenden Bögen betrachten, sondern auch einen 3-D-Drucker. Das Gerät modellierte eine Marienfigur.

Zum Weg durch die Bögen gehört immer auch der Besuch der Schwarzen Madonna in St. Laurentius,, vor deren Bild viele Lichte für die besondere kontemplative Stimmung sorgen, Kundige erklären, dass die Marienfigur mit Jesuskind seit dem Brand am 23. Juli 2002, fast auf den Tag 20 Jahre zuvor also, ihr jetziges Äußeres hat – sinnbildlich für Schmerz und Leid damals bekanntlich bewusst unsaniert.