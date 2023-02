Teestunde in der Galerie

Ab kommenden Sonntag, 19. Februar, gibt es in der Heinrich-Friederichs-Galerie in der Oststraße jeden Sonntag bis Ostern von 17 bis 18 Uhr (zwischen Familienkaffee und Tatort) einen „Five o Clock Tea“ mit Winfried Totzek. Darüber freut sich Galerie-Inhaberin Rosemarie Friederichs.

Kunst und Karneval: Trotz Karneval scheint bei den Freunden von Kunst und Kultur der Hunger nach Neuigkeiten in Sachen Kunst in Warendorf doch sehr groß. Eine Nachricht vorweg: die Ausstellung mit Astrid Wesserling und Winfried Totzek in der Galerie des Heinrich Friederichs Museums in der Oststraße geht in die Verlängerung. Bis Ostern sind die Arbeiten noch zu sehen.

Ostereiersuche am Ostersonntag

Und auch vor Ostern passiert noch Einiges in der Oststraße 21: Ab kommenden Sonntag, 19. Februar, gibt es in der Galerie jeden Sonntag bis Ostern von 17 bis 18 Uhr (zwischen Familienkaffee und Tatort) einen „Five o Clock Tea“ mit Winfried Totzek. Diese klassische englische Teestunde hat jedes Mal ein anderes Thema, mit dem der Künstlern seine witzigen Objekte und seine hintersinnige Sichtweise der Dinge den Galeriebesuchern erklärt und näher bringen möchte. In der Reihe der Mehrfachbegabungen nimmt der Warendorfer Dr. Winfried Totzek zweifelsohne eine Sonderstellung ein: Erfinderisches Multitalent und schöpferischer Querdenker, Orthopäde, Psychotherapeut, Künstler und Designer, Erfinder und Handwerker. Es macht Spaß, ihn zu besuchen. Seine Kunst darf man anfassen, bewegen und besitzen. Totzek findet: „Ein Gegenstand muss zugleich einfach, schön, funktional und für alle zugänglich sein.“ Seine Skulpturen in Kombination mit den Zeichnungen von Astrid Wesserling (Themenschwerpunkte sind Reiseimpressionen, Menschen- und Tierdarstellungen, Früchte und Nahrungsmittel) haben schon viele begeisterte Besucher gefunden. Am Ostersonntag, 9. April, geht die Ausstellung mit einem fröhlichen Ostereiersuchen im Garten der Galerie zu Ende.