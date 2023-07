Telefonbetrug: Falscher Polizeibeamter macht Beute

Ein 80-Jähriger erhielt am Mittwochmittag einen Anruf, in dem ihm erzählt wurde, er würde mit der Polizei sprechen. In der Nachbarschaft würde aktuell oft eingebrochen. Durch Geld oder Wertsachen versuche man an Spuren und Informationen zu kommen.

Dem Warendorfer sei dies zunächst komisch vorgekommen und er wollte sich rückversichern. Am Telefon erklärte ihm ein anderer Täter dann, dass alles seine Richtigkeit habe. Auch ein angeblicher Staatsanwalt beteiligte sich laut Polizeiangaben am mehrstündigen Gespräch und drohte dem 80-Jährigen und seiner Frau mit Konsequenzen, sollten diese die Ermittlungen behindern.

80-Jähriger händigte Schmuck aus

Am Ende gingen die Senioren davon aus, mit der echten Polizei zu sprechen und händigten den Betrügern auf der Straße Hansering Schmuck aus - nachdem dies mit einem unbekannten Täter über ein Passwort verabredet wurde.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kurze, schwarze und stehende Haare, südasiatisches Aussehen, dunkler Teint, trug einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt.

Polizei sucht Zeugen und warnt

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02581-941000 oder per Mail unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Außerdem weisen die Beamten nochmal daraufhin, dass niemals Geld oder Wertgegenstände übergeben werden sollten - auch nicht nach Vereinbarung eines Passwortes. Telefongespräche sollten sofort beendet werden, wenn die 110 mit einer Vorwahl oder ohne im Display erscheint oder wenn der unbekannte Anrufer zur Verschwiegenheit auffordert oder droht. Es sollte sofort Strafanzeige erstattet werden.