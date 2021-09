Tennissport hat weiter eine Zukunft

Viel Engagement brachten die Mitglieder der Tennisabteilung ein, um die Anlage am Feidieck wieder in Schuss zu bringen und notwendige Sanierungen durchzuführen.

Die Verantwortlichen und Spieler der Tennisabteilung des TuS Freckenhorst haben allen Grund zu feiern. Nach vielen Arbeitsstunden in den letzten Wochen steht die Anlage mit ihren fünf Plätzen wieder komplett zur Verfügung und auch die Arbeiten an den Außenanlagen und Wegen sind fertiggestellt. Damit endet eine über sechs Monate dauernde Bauphase mit vielen Einschränkungen und so mancher Schweißperle bei den Aktiven. Die Maßnahmen, die überwiegend im Rahmen der Landesförderung „Moderne Sportstätten“ durchgeführt wurden, finden somit ihren Abschluss. Den möchte die Abteilung am kommenden Samstag (18. September), ab 17 Uhr mit allen Helfern, Förderern, Mitgliedern und Freunden mit einem kleinen Fest auf der Tennisanlage feiern. Peter Koch, der im Vorstand die Koordination der Arbeiten übernommen hatte, stellt nochmals heraus, wie wichtig die Sanierungen an der Anlage waren. Denn damit hat auch der Tennissport in Freckenhorst weiterhin eine Zukunft.

Flyer-Aktion der Tennisabteilung

Mit einer Flyer-Aktion hat die Tennisabteilung zudem alle Haushalte in Freckenhorst eingeladen, sich die Anlage anzusehen und über eine Schnuppermitgliedschaft aktiv am Tennissport teilzunehmen. „Die Aktion der Saison 2022 beginnt als Dankeschön an alle Interessierten schon am Samstag, so dass schon ab sofort die Tennisanlage genutzt werden kann. Die Übungsstunden mit Trainer werden dann erst in der nächsten Saison beginnen“, schreibt die Tennisabteilung in einer Pressenotiz.

Abteilungsleiter Willy Schulte freut sich auf viele neue Besucher auf der Anlage, denn so sein Statement: „Tennis ist gerade in Coronazeiten wieder seht attraktiv geworden und durch das Schnupperangebot für jeden und jede erschwinglich.“