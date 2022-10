Tennissportler fällen Bäume

Mit insgesamt 17 Helfern hat die Tennisabteilung des TuS Freckenhorst am Samstag den vorerst letzten Arbeitseinsatz in diesem Jahr erfolgreich gemeistert. Die Netze auf den Tennisplätzen wurden abgenommen, die Linien beschwert, Laub und Verschmutzung aus den Regenrinnen entfernt sowie das Clubhaus und die Sitzmöbel für den Winter vorbereitet.

Weitere Arbeitseinsätze im Frühjahr

Eine ungewohnte Aktion, dafür aber umso spektakulärer, war die Fällung von altem und krankem Baumbestand. Durch die zahlreichen Unterstützer war dieser Teil des Arbeitseinsatzes ebenfalls unkompliziert und zügig erledigt, berichten die Tennissportler in einer Pressemitteilung. Der Vorstand bedankt sich bei allen Beteiligten, die an dem sonnigen Samstagvormittag auf der Anlage erschienen waren.

Die Planungen der Abteilung reichen aber schon über diesen Herbsteinsatz hinaus. Im Frühjahr 2023 werden weitere Helfer benötigt. Zusätzliche Arbeitseinsätze, über die gewöhnlichen Frühjahrseinsätze hinaus, sind geplant, um die dringend anstehende Sanierung der Kellerräume vorzunehmen. Hauptsächlich für Malerarbeiten ist jeder Helfer wertvoll, teilt der Verein mit.

Alle Mitglieder sind aufgerufen, sich zu den Arbeitseinsätzen am 11. und 25. Februar anzumelden. Um die Arbeiten optimal planen und die Helfer gleichmäßig einteilen zu können, sind für diese Einsätze ausnahmsweise Anmeldungen notwendig. Der Vorstand wird alle Mitglieder in den internen Kommunikationskanälen zusätzlich informieren und die Anmeldemöglichkeiten kommunizieren.

Schnupperangebot bringt neue Mitglieder

Eine mehr als erfolgreiche Saison geht für die Tennisabteilung des TuS Freckenhorst zu Ende. Das Schnupperangebot des Vereins, für 79 Euro den ganzen Sommer die Anlage zu nutzen und Trainerstunden in Anspruch zu nehmen, wurde in diesem Jahr mit über 35 Schnuppermitgliedern so gut angenommen wie noch nie zuvor. Der Vorstand ist besonders stolz darauf, dass sich aktuell bereits 18 Tennisbegeisterte entschieden haben, im kommenden Jahr als Mitglied in den Verein einzutreten. Die Mühe habe sich für alle gelohnt, bilanziert der Verein. Es haben sich neue Mannschaften gebildet oder Schnupperer wurden erfolgreich in bestehende Mannschaften integriert.

2023 wird ein ganz besonderes Jahr für die Tennisabteilung. Denn dann kann das 50-jährige Bestehen gefeiert werden. Die Mitglieder werden in den kommenden Tagen mehr über die bevorstehenden Planungen erfahren, kündigt der TuS an.