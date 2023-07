In Warendorf Festgenommener soll Kopf der IS-Terror-Zelle gewesen sein

Nach der Anti-Terror-Razzia am Donnerstagmorgen sind nun weitere Details bekannt geworden. Offenbar seien mehrere Anschläge in Deutschland von Warendorf aus geplant gewesen.

Nachdem am Donnerstag Spezialeinsatzkräfte, unter anderem der GSG9, sieben Personen in Nordrhein-Westfalen wegen Terrorverdachts festgenommen haben, kommen immer mehr Einzelheiten zu dem Einsatz, mit Razzien an 15 Orten, ans Tageslicht.

Wie der Kölner-Stadt-Anzeiger berichtet, soll der Kopf der mutmaßlichen Terrorzelle, die dem IS nahe stehen soll, der in Warendorf festgenommene Tadschike sein.

Er soll sich – wie die anderen nun Inhaftierten – mit falschen Papieren als ukrainischer Staatsbürger ausgegeben haben, um so kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges als Flüchtling nach Deutschland einreisen zu können. Hier kam er in der Flüchtlingsunterkunft in einer ehemaligen Schule in Warendorf unter– dort, wo er dann am Donnerstag von den Einsatzkräften überrascht und festgenommen wurde.

Anschlagsplanungen in Warendorfer Flüchtlingsheim

In den vergangenen Monaten soll der Tadschike von dem Asylbewerberheim aus die Geschicke der Terrorzelle geführt haben. Die anderen Verdächtigen, meist unauffällig gekleidete Männer, sollen ihn öfter in Warendorf besucht und von dort Anschläge in Deutschland geplant haben. Die Anhänger des islamischen Staates (IS) sollen Medienberichten zufolge Orte in Hamburg, Dresden und Berlin ausgekundschaftet haben. Die Idee sei gewesen, mehrere Attentate gleichzeitig zu verüben. Konkrete Anschlagspläne scheint es allerdings noch nicht gegeben zu haben. Die Generalbundesanwaltschaft wollte sich dazu bis jetzt nicht äußern.

In der ehemaligen Hauptschule in Warendorf wurde am Donnerstag der mutmaßliche Kopf einer Terror-Zelle festgenommen. Foto: Jonas Wiening

Die sieben in NRW festgenommen Männer, fünf Tadschiken, ein Turkmene und ein Kirgise, sollen allerdings bereits versucht haben, Waffen zu organisieren. Ob es ihnen gelang, ist unklar. In Baumärkten sollen sie sich für Gartendünger, die einen explosiven und hochgiftigen Stoff enthalten, interessiert haben. Immer wieder seien die als angebliche Kriegs-Flüchtlinge eingereisten Männer, zu einem afghanischen IS-Ableger aus der Provinz Khorasan (ISPK) in Kontakt getreten. Sie sollen zur Unterstützung für diese Terrormiliz auch Geld gesammelt haben.

Video in Kooperation mit dem WDR:

Festnahme zu frühem Ermittlungszeitpunkt

Dass die Männer nun festgenommen werden konnten, sei auch der guten Zusammenarbeit mehrerer Behörden zu verdanken. Bereits seit Herbst vergangenen Jahres sei der deutsche Verfassungsschutz über mögliche Islamisten und Gefährder in NRW informiert worden, und habe daraufhin die Gruppe monatelange überwacht. Die Männer haben sich bei der Einreise als Studenten der Universität in Kiew ausgaben und sich dann über das Bundesland verteilt,

Besonders auffällig seien eben die vielen Reisetätigkeiten der Beschuldigten gewesen. Reisen nach Warendorf, in die Niederlande, nach Polen sowie nach Dresden, Hamburg und Berlin. Doch die Sicherheitsbehörden hätten sich diese Fahrten lange nicht erklären können. Die mutmaßlichen Mitglieder der IS-Terrorzelle wären äußert vorsichtig und geschickt vorgegangen. Am Ende, so berichtet es der Kölner Stadtanzeiger, seien die Behörden nun in einem frühen Ermittlungsstadium eingeschritten. Die mutmaßlichen Islamisten hätten schon Verdacht geschöpft, dass sie beobachtet und abgehört werden.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dankte bereits am Donnerstagnachmittag den Einsatzkräften und sprach von einem Schlag gegen den Terror. Über die Beschuldigten und deren Einreise nach Deutschland sagte er: „Unter der enorm großen Zahl an Schutzsuchenden, die vor Krieg fliehen und bei uns Obhut suchen, sind schwarze Schafe dabei.“

Es gäbe zwar immer weniger gewaltbereite Extremisten, die Festnahmen und Durchsuchungen am Donnerstag würden aber zeigen, dass es „keinen Anlass zur Entwarnung“ gäbe.

Der Hubschrauber, mit dem Terrorverdächtige zur Vorführung vor dem Haftrichter gebracht wurden, steht vor dem Gebäude beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Foto: dpa

Anti-Terror-Einsatz im „beschaulichen“ Warendorf

In Warendorf unterdessen ist der Anti-Terror-Einsatz Gesprächsthema Nummer eins. Dass hier über ein Jahr lang ein mutmaßlicher IS-Anhänger gelebt haben soll, hatten viele für undenkbar gehalten. Terrorismus und Anschläge kenne man sonst nur aus den Nachrichten im Fernsehen, heißt es. Im „beschaulichen“ Warendorf sei so etwas nicht zu erwarten gewesen.

Am Freitagmittag veröffentlichte auch Bürgermeister Peter Horstmann ein Statement zu dem Anti-Terror-Einsatz in Warendorf. Dieser habe, auch wenn zu keiner Zeit Gefahr für Leib und Leben bestanden habe, viele Mitbürger beunruhigt. Er danke den beteiligten Behörden und für das hochprofessionelle Vorgehen der Sicherheitskräfte.

„Es ist erschreckend, dass unsere Offenheit und Hilfsbereitschaft von einzelnen Personen für kriminelle und ideologische Zwecke missbraucht wird“, so der oberste Ratsherr, der nichts an der Einstellung und dem Engagement in der Flüchtlingshilfe der Stadt ändern möchte. Horstmann schreibt: „Als Stadt und Gesellschaft werden wir in Warendorf auch weiterhin alles dafür tun, geflüchteten Menschen ohne Misstrauen zu begegnen und sie in unserer gesellschaftlichen Mitte willkommen zu heißen.“