Textilhaus mit „Potenzial“: 650.000 Euro

Die Zeit scheint stehengebleiben zu sein in dem Textilhaus Nordbeck an der Kolpingstraße 2. Die alte Ladenklingel ertönt noch, wenn man die Eingangstür betritt. Sofort steht man in der großen Verkaufshalle. Da, wo es früher, Socken, Kittel, Schlafanzüge und andere Woll-Textilien zu kaufen gab, herrscht schon lange kein Ladenbetrieb mehr. Das sanierungsbedürftige Wohn- und Geschäftshaus (18. Jahrhundert) wird im Internet für 650 000 Euro zum Verkauf angeboten. Mit „Potenzial in 1 A-Lage“ wird das historische Wohn- und Geschäftshaus (481 Quadratmeter Grundstück, 327 Quadratmeter Wohnfläche) angepriesen. Ein Stück Warendorfer Geschichte, das die Geschwister Karl-Heinz und Renate Nordbeck und davor deren Eltern geprägt haben.

