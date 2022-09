Theater mit viel Tiefgang

Am kommenden Samstag (1. Oktober) ist „Mario und der Zauberer“ ein Figurenspiel mit Masken und Musik nach einer Novelle von Thomas Mann im Theater am Wall in Warendorf zu sehen.

Figurenspiel auf der Bühne und das für Erwachsene? Genau das bietet das Figurenspiel „Mario und der Zauberer“ – und zwar mit Masken und Musik nach einer Novelle von Thomas Mann am kommenden

Samstag (1. Oktober) um 20 Uhr.

„Theater, das die besonderen Gestaltungsmöglichkeiten von Puppen, Masken und lebensgroßen Figuren nutzt, hat immer wieder einmal in den vergangenen Jahren ein dankbares Publikum gefunden im Theater am Wall“, zieht die Stadt in einer Presseankündigung zum dem Theaterstück Bilanz.

Dieses Mal präsentiert die Bühne Cipolla in Kooperation mit dem Metropol-Ensemble und der Bremer Shakespeare Company ein solches Figurentheater für Erwachsene mit Livemusik nach Thomas Mann.

Worum geht es dabei? Ihre schon seit mehreren Jahren bewährte Inszenierung, mit der sie die weltberühmte Thomas-Mann-Novelle „Mario und der Zauberer“ für die große Bühne adaptiert, ist zudem auch in diesen Tagen sicher nicht ohne aktuelle Bezüge.

Gefährliches Spiel mit einem bitteren Ende

„Du tust, was du willst. Oder hast du schon einmal nicht getan, was du wolltest? Oder gar getan, was du nicht wolltest? Was nicht du wolltest?“, so lauten die Fragen dieser Zeit.

„Mario und der Zauberer“ erzählt vom machtgierigen Krüppel Cipolla, der das Publikum seiner Schaubude durch Scharfzüngigkeit, verblüffende Hypnosefähigkeiten und eine seltsam faszinierende Aura in seinen Bann zieht und zu makabren Experimenten verführt, bis das gefährliche Spiel ein bitteres Ende findet.

Angesiedelt im faschistischen Italien der 1930er-Jahre, in einer von Misstrauen und Intoleranz allem Fremden gegenüber geprägten Atmosphäre, ist die Novelle des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann eine Parabel auf die Manipulierbarkeit des Menschen allgemein.

Die Bühnenfassung von Bühne Cipolla verbindet Dichterworte mit Figurenspiel und Violoncello-Livemusik zu einem Theaterabend der besonderen Art.

Karten sind auch online buchbar

Karten sind zu Preisen von 25 Euro im Vorverkauf oder an der Abendkasse des Theater am Wall erhältlich.Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 19.30 Uhr. Schüler, Studenten und weitere Ermäßigungsberechtigte erhalten einen Rabatt von 50 Prozent auf den Kartenpreis. Darüber hinaus sind die Karten von zu Hause auch online buchbar. Hierfür fallen jedoch über den Kartenpreis hinaus gesonderte Gebühren an. Vorverkauf: Tourist-Information Warendorf, Emsstraße 4,

0 25 81/54 54 54 oder online unter www.theateramwall.de sowie bei allen Vorverkaufsstellen der Reservix GmbH unter www.reservix.de.