Theaterprojekt für Kinder aus der Ukraine

Seit einem Jahr ergänzt Marina Burkgard das Team des Fachdienstes Integration und Migration (FIM) des Caritasverbandes im Kreisdekanat Warendorf e.V.. Sie arbeitet mit ukrainischen Kindern und ihren Familien, die aufgrund des russischen Angriffskrieges mit ihren Angehörigen nach Deutschland fliehen mussten.

Finanziert wird die Stelle laut einer Pressenotiz des Caritasverbandes im Kreisdekanat Warendorf durch die „Aktion kleiner Prinz“. Auf unterschiedlichen Wegen schafft Marina Burkgard seit April 2022 gemeinsam mit weiteren Kollegen und Kolleginnen, Kooperationspartnern oder Ehrenamtlichen Angebote, Projekte und Settings für Kinder, in denen sie sich wohl und sicher fühlen.

Projekte und Settings mit Kooperationspartnern

„An diesen Orten oder im Rahmen dieser Projekte können die Kinder ihre alltäglichen Sorgen und Ängste eine Zeit lang vergessen, und ihren eigenen Bedürfnissen und Interessen nachgehen“, erklärt die psychologische Fachkraft, die selbst Russisch spricht und dadurch meist schnell das Vertrauen der Kinder und ihrer Familien gewinnen kann. „Während der gemeinsamen Zeit merkt man dann häufig, wo bei den Kindern der Schuh drückt, und wie man ihnen helfen kann.“ Eins dieser Projekte war das Theaterprojekt in der ersten Woche der Osterferien. Elf Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren waren bei der für sie neuen Erfahrung dabei. Auf dem Programm für die Projektwoche standen die Proben für ein Theaterstück zu dem Grimms Märchen „Der Wolf und die Geißlein“. Unterstützung bei den Proben bekam Marina Burkgard von der 15-jährigen Daria Barabanova.

Projektwoche mit täglichen Proben

Jeden Vormittag wurde fleißig geprobt. Es wurden Rollen verteilt, Lieder und Sprechtexte sowie eine Tanzchoreographie und Gesang eingeübt. Die Gestaltung des Bühnenbildes und der Kostüme übernahmen einige Eltern. „Höhepunkt der Projektwoche war die große Aufführung für Eltern und andere Zuschauer in den Räumlichkeiten des Fachdienstes Integration und Migration in Warendorf“, so wird in der Pressenotiz des Caritasverbandes erläutert. Aufregung und Vorfreude der Kinder waren deutlich zu spüren, als sich die Zuschauer nach und nach einfanden.

Vorführung erntet viel Applaus

Das tagelange Proben hat sich gelohnt und die Kinder erhielten viel Applaus für ihre gelungene Vorführung. „Die Kinder haben in der Woche ganz viel Spaß gehabt, Gemeinschaftserfahrung gesammelt, aber vor allem auch Selbstvertrauen“, blickt Marina Burkgard auf die Woche zurück. Die stolzen Teilnehmer freuen sich bereits auf weitere Aktionen und Projekte in den Sommerferien. Informationen zur Unterstützung von Kindern und Familien aus der Ukraine auf der Webseite des Fachdienstes Integration und Migration unter www.caritas-warendorf.de.