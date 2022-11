„Theaterweiber“ verkünden das Aus

Vor mehr als 70 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Frauentheatergruppe der KFD St. Laurentius in Warendorf. 1950 wurde die Truppe gegründet, die zu Beginn mit Kassettenrekordern und ohne Mikro allein mit ihren kräftigen Stimmen das Publikum mit ihren humorvollen Stücken begeisterte. Jahr für Jahr wurde die jeweils selbst entworfene und gebaute Bühnendekoration moderner und auch die Bühnentechnik ging mit der Zeit, so dass zuletzt professioneller Sound und Licht zum Standard wurden.

Für das ehrenamtliche Projekt investierten die beteiligten Frauen von Anfang an viel Zeit. Sie brauchten immer ungefähr sechs Monate für die Vorbereitung der Texte, Tänze und Lieder.

Nur für den äußersten Notfall gab es bei den Auftritten eine Souffleuse. „Die Gemeinschaft bei den ,Flotten Theaterweibern‘ war immer ein wichtiger Faktor und wurde groß geschrieben. Man harmonierte und verstand sich – so sehr, dass am Ende der Vorbereitungszeit immer ein vielfältiges Programm stand, dem man diesen persönlichen Einsatz anmerkte und das alle im Saal mit Freude und Begeisterung unterhielt“, heißt es in der Pressemitteilung der Gruppe. Das Publikum, oftmals langjährige Fans, belohnte dies stets mit viel Applaus. Und gerade dieses Publikum lag der Theatergruppe besonders am Herzen.

Dank für die Treue

„Wir möchten uns ganz herzlich für die Treue bedanken. Für uns war klar, dass sich die intensive Arbeit gelohnt hatte, wenn wir von der Bühne in die lachenden Gesichter schauen durften“, erklären die Theaterweiber, die in der Pressemitteilung die Auflösung der Gruppe verkünden: „Aufgrund der Fusionierung der KFD St. Laurentius mit der KFD St. Marien müssen sich die Flotten Theaterweiber von St. Laurentius nun schweren Herzens auflösen. Nach der Corona-Zwangspause sehen wir nun keine Zukunft mehr für unsere Arbeit. Das bedauern wir alle sehr.“

Das Kolpinghaus stehe nicht mehr zur Verfügung. Es sei keine Bühne mehr vorhanden. Die Stadt Warendorf habe momentan keine greifbare Lösung. Es fehle ein größerer Saal mit Bühne. „Es bleibt der gemeindlichen, katholischen Theaterszene in Warendorf zu wünschen, dass immer wieder so engagierte Frauen wie die Flotten Theaterweiber Lust haben werden, etwas auf die Bühne zu bringen“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.