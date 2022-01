Thomas Müller singt im Engelschor

Legosteine haben wohl fast jeden Menschen durch seine Kindheit begleitet. Dass sie aber auch zur Darstellung der Weihnachtsgeschichte genutzt werden können, dürfte für viele neu sein. In der Stiftskirche St.Bonifatius können Besucher diese ungewöhnliche Ausstellung erleben, denn aufgrund der guten Resonanz bleibt sie noch länger aufgebaut. Bis zum 16. Januar (Sonntag) wird die Weihnachtserzählung aus Legosteinen im Nordschiff der Stiftskirche täglich zu den Öffnungszeiten der Kirche von 8 bis 18 Uhr zu sehen sein.

„Die Ausstellung wird sehr gut angenommen. Sie steht seit Heiligabend hier und sollte eigentlich an diesem Wochenende abgebaut werden“, berichtet Pastoralreferent Sebastian Bause. Doch der gute Besuch hat die Organisatoren überzeugt, um eine Woche zu verlängern. „Es kommen Familien, Großeltern mit Enkeln, aber auch Einzelpersonen. Es ist die ganze Woche über Betrieb“, freut sich Bause, der sich trotz Corona bewusst für diese Ausstellung entschieden hat. „Es hat sich als richtig erwiesen.“

Die Weihnachtsgeschichte ist in acht Stationen aufgeteilt und beginnt mit „Maria erhält eine unglaubliche Botschaft“. Schon im ersten Bild sind die drei Erzengel Michael, Gabriel und Raphael zu sehen, die auf allen acht Stationen wieder auftauchen. Jeder Besucher kann sich an der ersten Station ein Kärtchen mit „seinem“ Engel mitnehmen, der ihn dann begleitet. In chronologischer Reihenfolge geht es zur nächsten Station „Maria besucht ihre Cousine Elisabeth“. An jeder Station ist eine Tafel mit einem passenden Bibelspruch angebracht.

„Die Sterndeuter sehen einen Stern aufgehen“ heißt es an Station drei. „An verschiedenen Stationen sind Dinge untergebracht, die dort im biblischen Sinn eigentlich nicht hingehören. So können die Kinder immer etwas entdecken“, berichtet Sebastian Bause. Hier ist es zum Beispiel der Schneemann von Anna und Elsa.

Weiter geht es über die Stationen „Die Hirten auf dem Feld“, „Maria und Josef suchen eine Unterkunft“, „Sterndeuter kommen zu König Herodes“ schließlich zur siebten Station mit der großen Krippe und der Überschrift „Gott wird Mensch“.

Die Krippe ist in das größte Legobild eingearbeitet, und wie an allen Stationen ist hier zu sehen, mit welcher liebevollen Hingabe zum Detail alles zusammengestellt worden ist. An jeder Ecke gibt es etwas zu erkunden und zu sehen, so dass es nie langweilig wird. Gerade die Krippenstation hat einige besondere Überraschungen parat. So steht zum Beispiel mitten im Engelschor eine Figur vom Fußballer Thomas Müller. Die Station „Flucht nach Ägypten“ rundet die Weihnachtsgeschichte ab.

Der Arbeitskreis „Ehe, Familie und andere Lebensformen“ ist bei einem Besuch im Erzbistum Paderborn auf die Lego-Ausstellung zur Ostergeschichte aufmerksam geworden und war begeistert. „Wir haben uns dann für die Weihnachtsausstellung beworben“, sagt der Pastoralreferent.

2015 entstand die Idee des Ostergartens aus Legosteinen in der Propstei Werl. Initiatoren und Entwickler der Ausstellung sind die Gemeindereferenten Ursula Altehenger und Markus Ende. Zwei Jahre später wurde die jetzt ausgestellte Weihnachtsgeschichte gebaut. Mit einem neuen Bautrupp aus Jugendlichen und Erwachsenen entstanden acht Stationen rund um den Bibeltext von Jesu Geburt.